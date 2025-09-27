بر اساس دستورالعمل مدیرعامل شرکت ملی نفت، ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی که حدود ۷۰ درصد آنها دارای قابلیت بهره برداری نفت وگاز پس از انجام عملیات تعمیری و تکمیلی هستند، تحویل شرکت‌های بهره‌بردار انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر شکوهی؛ سرپرست معاونت مدیر اکتشاف در امور فنی با اشاره به سابقه و اهمیت این اقدام اظهار کرد: با همت همکاران معاونت فنی مدیریت اکتشاف طی سال‌های ۱۴۰۰ تا کنون ضمن بازدید مشترک میدانی با نمایندگان شرکت‌های بهره بردار جهت تکمیل چک لیست‌ها و تنظیم صورت جلسات مورد نظر به صورت موقت (فیزیکی) و در نهایت به صورت دائم، تعداد ۱۳۰ حلقه چاه در اختیار شرکت‌های نفت مناطق مرکزی ایران، نفت و گاز پارس، مهندسی و توسعه نفت، نفت و‌گاز اروندان، نفت خزر و فلات قاره ایران قرار گرفت که از این تعداد بیش از ۹۰ حلقه چاه نفتی و گازی یا تولیدی هستند و یا می‌توانند در برنامه تولید قرار گیرند.

شکوهی افزود: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۰ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، تمامی چاه‌های اکتشافی پس از ارزیابی‌های مربوطه بایستی به شرکت‌های متولی میدان/مخزن تحویل داده شوند تا این سرمایه‌های کشور که با بودجه شرکت ملی نفت ایران، عملیات ژئوفیزیکی و مطالعات زمین شناسی آنها انجام گرفته و با حفر چاه‌های اکتشافی به اهداف مورد نظر رسیده است، مورد بهره برداری قرار گرفته و از صرف هزینه جهت حفر چاه‌های تولیدی موازی جلوگیری شود.

منبع: شرکت ملی نفت ایران

برچسب ها: چاه اکتشافی ، شرکت ملی نفت
خبرهای مرتبط
ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت در شرکت ملی حفاری ایران
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
واردات بنزین سوپر در پیچ وخم‌های اداری/ قیمت بنزین سوپر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
بازار مسکن خالی از حباب شد
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
راه اندازی سامانه جدید به جز سامانه املاک و اسکان تخلف است
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در تهران
مصرف ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
جابه‌جایی ۷۹ میلیون مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه دو روز سبز شاخص کل بورس
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۴ هزارتومان
توسعه کشاورزی قراردادی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند + فیلم
ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود
تملک اراضی راه آهن رشت - آستارا تا پایان سال/مدت‌هاست با تحریم زندگی می‌کنیم
خاموشی‌های خانگی متوقف شد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
توقف تخصیص آرد یارانه‌ای به واحد‌های جدید
آغاز ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
سهم صنعت ایران از بازار عراق افزایش می‌یابد
بازطراحی شبکه سنجش منابع آب کشور در دستور کار سال آبی جدید
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
اتمام باند غربی آزاد راه منجیل رودبار تا ۲ سال آینده
بازار مسکن خالی از حباب شد