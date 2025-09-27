باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر شکوهی؛ سرپرست معاونت مدیر اکتشاف در امور فنی با اشاره به سابقه و اهمیت این اقدام اظهار کرد: با همت همکاران معاونت فنی مدیریت اکتشاف طی سالهای ۱۴۰۰ تا کنون ضمن بازدید مشترک میدانی با نمایندگان شرکتهای بهره بردار جهت تکمیل چک لیستها و تنظیم صورت جلسات مورد نظر به صورت موقت (فیزیکی) و در نهایت به صورت دائم، تعداد ۱۳۰ حلقه چاه در اختیار شرکتهای نفت مناطق مرکزی ایران، نفت و گاز پارس، مهندسی و توسعه نفت، نفت وگاز اروندان، نفت خزر و فلات قاره ایران قرار گرفت که از این تعداد بیش از ۹۰ حلقه چاه نفتی و گازی یا تولیدی هستند و یا میتوانند در برنامه تولید قرار گیرند.
شکوهی افزود: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۰ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، تمامی چاههای اکتشافی پس از ارزیابیهای مربوطه بایستی به شرکتهای متولی میدان/مخزن تحویل داده شوند تا این سرمایههای کشور که با بودجه شرکت ملی نفت ایران، عملیات ژئوفیزیکی و مطالعات زمین شناسی آنها انجام گرفته و با حفر چاههای اکتشافی به اهداف مورد نظر رسیده است، مورد بهره برداری قرار گرفته و از صرف هزینه جهت حفر چاههای تولیدی موازی جلوگیری شود.
منبع: شرکت ملی نفت ایران