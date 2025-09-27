در پی جنجال پهپادهای ناشناس در آسمان برخی کشورهای اروپایی، آلمان در حال بررسی اجازه دادن به ارتش خود برای سرنگونی پهپاد‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز شنبه، پس از افزایش تنش‌ها با روسیه در پی حملات پهپادی اخیر در اروپا گزارشی منتشر شد که نشان می‌دهد آلمان در حال بررسی اجازه دادن به ارتش خود برای سرنگونی پهپاد‌هاست.

در روز‌های اخیر، پهپاد‌هایی بر فراز فرودگاه‌های دانمارک و نروژ مشاهده شده‌اند که باعث تعطیلی موقت برخی از آنها شده است. همچنین اواخر جمعه، یک پهپاد بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی دانمارک مشاهده شد.

آلمان، یکی از حامیان اصلی اوکراین در مبارزه با مسکو، نیز از افزایش موارد مشاهده پهپاد‌های مشکوک در دوران اخیر خبر داده است - آخرین مورد اواخر جمعه در یک ایالت شمالی هم‌مرز با دانمارک رخ داد.

حتی اگر هیچ مدرک قطعی منتشر نشده باشد، سوءظن به روسیه افزایش یافته است. برلین پیش از این در اوایل این هفته برنامه‌هایی را برای تقویت سیستم‌های دفاع پهپادی خود برای مقابله با تهدید فزاینده روسیه اعلام کرده بود.

روزنامه بیلد گزارش داد که در میان اقدامات برنامه‌ریزی‌شده، دولت در حال بررسی اجازه دادن به نیرو‌های مسلح برای سرنگونی پهپاد‌ها تحت شرایط خاص است.

این روزنامه نوشت: اگر یک پهپاد خطر جدی برای جان انسان‌ها یا زیرساخت‌های حیاتی ایجاد کند و سایر اقدامات ناکافی باشد، ارتش باید بتواند مداخله کند.

در چنین مواردی، طبق گزارش‌ها اختیارات تصمیم‌گیری به وزارت دفاع منتقل می‌شود. چنین اختیاراتی در حال حاضر در اختیار پلیس است.

در تماس خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور آلمان این طرح را تأیید نکرد. اما الکساندر دوبریندت، وزیر کشور در گفت‌و‌گو با روزنامه راینیشه پست گفت که می‌خواهد قوانین امنیت هوایی را اصلاح کند تا ارتش بتواند به پلیس «به‌ویژه در دفاع مقابل پهپادها» کمک کند.

وی گفت: «ما نه تنها در امنیت نظامی، بلکه در دفاع غیرنظامی و حفاظت از شهروندان به طور کلی نقطه عطفی را تجربه می‌کنیم.»

سابین سوترلین-واک، وزیر ایالت به شبکه محلی NDR گفت که اواخر روز جمعه، پهپاد‌هایی بر فراز ایالت شمالی شلسویگ-هولشتاین که با دانمارک هم‌مرز است، مشاهده شدند.

تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد. مقامات نگفتند که چند پهپاد یا دقیقاً کجا مشاهده شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنگ اوکراین ، حمله پهپادی
