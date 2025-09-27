باشگاه خبرنگاران جوان - سردار شاهوارپور در یک گفتگوی صمیمانه در برنامه «طلاییه»، ناگفتههایی از جنگ تحمیلی و نقش آن در شکلگیری ایران مقتدر امروز را بازگو کرد. این سخنان، نه تنها یک مرور تاریخی، بلکه گواهی بر روحیه شکستناپذیر ملتی است که با دستان خالی، در برابر تمام قدرتهای جهان ایستاد.
آغاز جنگی ناخواسته، اما اجتنابناپذیر
سردار شاهوارپور با اشاره به ۳۱ شهریورماه، روز آغاز رسمی دفاع مقدس، این تاریخ را نمادی از «اقتدار و رژه سربازان پاک وطن و حکایت از استواری و شجاعت و استقامت» توصیف کرد.
او با یادآوری هجوم تمامعیار رژیم بعث عراق در شهریور ۱۳۵۹، هدف اصلی دشمن را «ساقط کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی» در کمتر از چند روز و «تجزیه ایران» دانست.
فرمانده سپاه خوزستان افزود: دشمنان ما، به ویژه آمریکاییها و استکبار جهانی، که استقلال ایران را برنمیتافتند، صدام را بهترین گزینه برای این مأموریت دیدند. آنها میخواستند یک نظام نوپا را که آمده بود استقلال و عزت را به این کشور هدیه دهد و مردم را در حکمرانی سهیم کند، از بین ببرند.
شوک اولیه و جوشش غیرت ملی
سردار شاهوارپور از شوک اولیه مردم و مسئولین در برابر حمله گسترده هوایی و زمینی عراق به بیش از ۲۰ نقطه از کشور سخن گفت. شهرهای راهبردی همچون اهواز، دزفول، آبادان و حتی تهران هدف قرار گرفتند. اما این شوک، دیری نپایید که به جوشش غیرت ملی و روحیه «بیگانهستیزی» تبدیل شد.
او با یادآوری فرهنگ مقاومت و ایستادگی که از عاشورای امام حسین (ع) الهام گرفته شده، گفت: از روستاها و شهرهای مرزی، دفاع آغاز شد. جوانان غیور، با دستانی خالی، با لباسی شخصی و حتی با سلاحهای بهجامانده از جنگ جهانی، به جبههها آمدند. این روحیه بیگانهستیزی، سابقه تاریخی در مرز و بوم ما دارد.
رمز پیروزی: اتکا به خدا و ایستادگی مردمی
نکتهای که سردار شاهوارپور بر آن تأکید کرد، راز پیروزی ملتی بود که با وجود حمایت تمامعیار استکبار جهانی از صدام و حتی برخی گروههای داخلی در زمین دشمن، توانست مقاومت کند و به پیروزی برسد.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: ما در این جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه (که اشاره به اقتدار ایران در برابر زورگوییهای جهانی دارد)، ثابت کردیم که میشود با اتکا به دین، مکتب ناب اسلام و تفکر ولایت مطلقه فقیه، در مقابل تمام دنیای استکبار ایستاد.
او افزود: ما بدون کمک از هیچ کشوری، حتی کشورهایی که متمایل به کمک بودند، با اتکا به حضرت پروردگار مقاومت کردیم و ایستادیم و آنها را بر زمین زدیم.
دستاوردهای یک ملت مقاوم: از مونتاژ پیکان تا قدرت موشکی
سردار سرتیپ پاسدار شاهوارپور با افتخار به دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: کشوری که تنها هنرش مونتاژ کردن پیکان انگلیسی بود، امروز در بحث موشکی اگر ابرقدرت جهانی نباشیم، یکی از قدرتهای برتر جهانیم. در جنگ ۱۲ روزه با همین غرش موشکها و پهپادهایمان، دشمن را به زانو درآوردیم و هیمنه شرق و غرب را فروریختیم.
او همچنین به «پایهگذاری هستههای مقاومت» و «جریان معنویتگرایی با محوریت مهدوی» در جهان اشاره کرد که «امپراتوری شرق را فروریخت و پایگاه غرب را به لرزه درآورد.»
سردار شاهوارپور بر این نکته تأکید کرد که «رشادتها و مجاهدتهایی که برای شکست دشمن اتفاق افتاد، مرهون شهدای عزیز» است.
میراث مقاومت: تجلیل از شهدا و نقش بیبدیل زنان در دفاع مقدس
ادامه صحبت های سردار سرتیپ حسن شاهوارپور، بحث به میراث ماندگار شهدا و نقش حیاتی زنان در دوران دفاع مقدس کشیده شد. او با تأکید بر لزوم گرامیداشت یاد و خاطره قهرمانان این سرزمین، به عمق فداکاریهایی پرداخت که سنگبنای ایران مقتدر امروز را تشکیل داده است.
سردار شاهوارپور با یادآوری فداکاریهای بیبدیل، یادآور شد که استان خوزستان به تنهایی «۲۴ هزار شهید» تقدیم انقلاب کرده است.
او از بزرگانی چون سردار شهید علی هاشمی، شهید علم الهدی، شهید دقایقی، شهید بقایی، شهیدکوسهچی و شهید سوداگر نام برد و به شهدای اخیر جنگ ۱۲ روزه نیز ادای احترام کرد
او تأکید کرد: اگر اتفاقی افتاد و دشمن ما شکست خورد، بابت ایثارگری شهدای عزیز، مجاهدت خانواده شهدا، جانبازان عزیز و صبر آزادگان سرافراز بود که در زندانهای رژیم بعث شکنجهها را تحمل کردند.
فرمانده سپاه خوزستان این فداکاریها را «رویدادی مهم» خواند که «بود و نبود یک کشور، یک ملت و یک سرزمین» را رقم زد.
سردار پاسدار شاهوار پور افزود: برای مردم، این جنگ به یک غافلگیری تبدیل شد، اما نه آن غافلگیری که دشمنان انتظارش را داشتند. آنها امید داشتند که پس از این حمله، یا در روزهای اول، دوم و سوم، مردم علیه نظام به خیابانها بریزند و با رژیم صهیونیستی و آمریکا همراهی کنند. اما بر خلاف این تصور، انسجام مردم فوقالعاده شد.
از «معارض نظام» تا «سرود مقاومت»؛ وحدت ملی در اوج سختیها
نکتهای که سردار شاهوارپور به آن اشاره کرد، فراگیری این انسجام بود: حتی آنهایی که رفته بودند خارج از کشور و ما حس میکردیم که آنها معارض نظاماند، همه آمدند یکصدا مقاومت را مثل یک سرود هماهنگ، یک هارمونی واحد، فریاد کردند.
او این وحدت را محصول تدبیر و درایت مقام معظم رهبری دانست که «با آن نگاه حکیمانهای که برای مدیریت صحنه جنگ و نبرد داشت، مورد عمل قرار گرفت.» در این میان، مردم نیز در صحنه حضور داشتند و پشتیبانی کردند.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان به یکی از شگفتیهای این جنگ اشاره کرد: روز هفتم (جمعه بعد)، سیل عظیم جمعیت در سراسر کشور در جهت ایستادگی و مقاومت فریاد میکردند. در حالی که یک هفته دشمن زیرساختهای ما را با هوشمندی میزد و از این طرف بچههای شیرمردان هوافضا و پدافند هوایی داشتند در مقابل دشمن میجنگیدند. این نبرد شبانهروزی، جنگ شبانهروزی و مقاومت شبانهروزی به شدت ادامه داشت.
ما ملت امام حسینیم؛ خنده بر موشکهای دشمن!
فرهنگ مقاومت در این جنگ به گونهای تجلی یافت که سردار شاهوارپور با افتخار از آن یاد کرد: مردم علاوه بر اینکه نترسیدند و خسته نشدند، همه روز هفتم آمدند یکصدا فریاد زدند، فریاد ایستادگی و مقاومت. در حالی که در گذشته، همه میرفتند زیرزمین و پناهگاه، اینجا موشکها در آسمان رد و بدل میشدند و مردم میآمدند و میدیدند و کیف میکردند!
او این روحیه را برگرفته از هویت «ملت امام حسین (ع)» دانست و با اشاره به تعبیر زیبای شهید سلیمانی گفت: ما ملت خاصی هستیم، ویژهای هستیم. تعبیر زیبایی حاج قاسم دارد میفرمایند: 'ما ملت امام حسینیم.' ملتی هستیم که در واقع مرگ را، مرگی که در صحنه باشد، در جنگ باشد، در جنگ با دشمن باشد، در جنگ با باطل باشد، آغاز یک زندگی مجدد میدانیم؛ یک زندگی زیبا و باصفای دیگری.
سردار شاهوار پور تأکید کرد که مردم ایران در این جنگ، رژیم صهیونیستی و آمریکا و این حملهای که اتفاق افتاد را به سخره گرفته بودند. رزمندگان به سخره گرفته بودند که کسی مطالبه پناهگاهی نمیکرد، در صورتی که در سرزمینهای اشغالی مدام این آژیرها به صدا درمیآید و همه از آن نخستوزیر ملعون بگیر تا بقیهشان، اینها میرفتند تو پناهگاهها. ولی در کشور ما، جوانان، نوجوانان، مردم در تفرجگاهها میرفتند تفریح؛ یعنی این کاملاً اقدام دشمن را به سخره گرفته بودند.
درسهای جنگ ۱۲ روزه؛ سرمایهای برای آینده
سردار شاهوارپور «این انسجام و یکدلی و هماهنگی و همراهی و برادری» را در امتداد «جنگ ۸ ساله» دانست و بر لزوم نقشآفرینی بیشتر مردم تأکید کرد.
او اشارهای به نظرسنجیها داشت که ۷۰ درصد مردم گفته بودند که ما آماده کمک بودیم، ولی کسی نتوانست ما را به کار بگیرد، علیرغم اینکه آمده بودیم کمک کنیم.
سردار شاهوار پور این را نکتهای مهم دانست که «لازم است بیشتر فکر شود و کار شود، نقش دادن به مردم خیلی مهم است، مثل جنگ ۸ ساله.»
او این تجربه «جنگ ۱۲ روزه» را درسی گرانبها برای ملت دانست: این درسی که امروز ملت ما، جوانان ما، زنان و مردان این مرز و بوم، خانواده شهدا، جانبازان عزیز باز مرور کردند و یادآوری کردند، این روایت باید مثل جنگ ۸ ساله به آن پرداخته شود و سرمایهای باشد برای کشور.
علم و هوش ایرانی: بیاثر کردن توطئههای دشمن
سردار شاهوار پور به توطئه دشمن برای متوقف کردن پیشرفت علمی ایران اشاره کرد و آن را بینتیجه خواند.
او با افتخار به تاریخ کهن ایران و سابقه طولانی در علمآموزی اشاره کرد و گفت: ما کشوری هستیم با سابقه طولانی و کهن. سه تا کشور را میگویند که اینها کشورهایی هستند که سابقه طولانی و کهن دارند: ایران، هندوستان و چین. تاریخ بسیار طولانی و پر تلاطمی داریم. علم و علمآموزی همیشه در صدر تلاشهای مردم ما بوده است.
سردار با ذکر نام دانشمندانی چون ابن سینا و زکریای رازی و اشاره به دانشگاه جندی شاپور، استعدادهای خدادادی در این سرزمین را ستود: جوانان ما جوانان باهوشی هستند، هوششان فوقالعاده است. اگر عدهای هم مهاجرت میکنند و میروند خارج از کشور، به دلیل تراکم استعدادهایی است که در این کشور وجود دارد.
او پیام روشنی هم برای دشمن داشت: علم را نمیشود کشت و از بین برد. خیلی از زمانها در طول تاریخ داریم که آثار فلان دانشمند را از بین بردند، کتابخانهها را سوزاندند، اما علم از بین نرفت. علم از درون انسانها میجوشد.
او با اشاره به تاریخ ۲۰۰ ساله گذشته ایران که بخشهایی از آن جدا شد، تصریح کرد: ایرانی که امروز هست، این انسجام و وحدتی که وجود دارد، مدیون ایثارگری و مجاهدت شهدا بود که نگذاشتند یک وجب از این خاک در اختیار دشمن قرار بگیرد.
ماندگار کردن روایتها: از عاشورا تا دفاع مقدس
سردار شاهوارپور بر اهمیت مکتوب کردن و به تصویر کشیدن این ناگفتهها تأکید کرد.
او مقایسهای عمیق میان حادثه عاشورا و دفاع مقدس انجام داد و گفت: حادثه عاشورا که نیمروزی اتفاق افتاد، به دلیل اینکه عدهای نشستند و آن را مکتوب کردند، در قالب شعر، فیلم، تئاتر و حرکتهای هیئات، ماندگار شد و امروز اربعین حسینی را اینگونه شلوغ میبینیم.
سردار سرتیپ شاهوار پور ادامه داد: ما هشت سال جنگ داشتیم، مقاومت مردمی داشتیم؛ مقاومت مردمی زنان تأثیرگذار بودند، جوانان تأثیرگذار بودند، پیران تأثیرگذار بودند. همه مردم در این ایستادگی تأثیرگذار بودند. اینها باید مکتوب شود، با قلمی خوش و با ادبیات روز نوشته شود تا نسل امروز، جوان امروز و نوجوان امروز بتوانند از آنها استفاده کنند.
سردار شاهوارپور «حرکت راهیان نور» را مصداق بارزی از این تلاش برای انتقال ارزشها دانست که «دانشآموزان و دانشجویان ما را با الگوهای مقاومت آشنا میکند.
او حتی به «اشاره اخیر نتانیاهو ملعون به نقش آب در ایام اربعین حسینی» اشاره کرد و گفت: ما الگویی داریم مثل امام حسین (ع) که برای دفاع از ارزشها، بیبدیل استقامت و وفاداری خود را ثابت میکند.
نقش بیبدیل مادران و بانوان در جبهه حق
موضوعی که سردار شاهوارپور با شور و افتخار به آن پرداخت، نقش بیهمتای زنان و مادران شهدا بود. او شرایط جنگ را به دو جبهه نابرابر تشبیه کرد: یک جبهه که همه پشتش بودند و یک جبهه که تنها و دستخالی بود و باید با همه امکانات و تجهیزات مقابله میکرد. جمهوری اسلامی ایران، در مقابل همه پشتیبانیهایی که از صدام میشد، باید ایستادگی میکرد.
فرمانده سپاه خوزستان زنان را «یکی از ظرفیتهای اصلی مردم» دانست و گفت: خانمها در جنگ هشتساله ما نقش مثبتی ایفا کردند. از پشتیبانی جنگ، تهییج جوانان و همسرانشان به رفتن به جبهه، تا جمعآوری مواد غذایی، پخت نان، و خدمت داوطلبانه در بخش درمان.
او با ذکر مثالی از شهید مریم فراهانی، دختر نوجوان ۱۶-۱۷ سالهای در آبادان که داوطلبانه در بیمارستانها خدمت کرد و به شهادت رسید، تأکید کرد که «از این نمونهها در خوزستان زیاد است. خواهران ما در خط مقدم جبهه بودند و شهادت آنها گویای این فداکاری است.»
سردار شاهوارپور در پایان بر ضرورت «تهیه کتابهای قابل فهم و مطالعه، بهرهبرداری از فضای مجازی و ساخت فیلم» برای شناساندن نقش پررنگ خواهران و مادران در دفاع مقدس تأکید کرد و این اقدام را «برای امتداد مسیر بسیار روشن برای مردمان عزیز ایران اسلامی» حیاتی دانست.
ادامه راه مقاومت: جنگ ۱۲ روزه و الگوی بی نظیر
سردار شاهوارپور در بخش دیگری از سخنانش به «جنگ ۱۲ روزه» اشاره کرد که «شاید بعد از جنگ تحمیلی، چنین حادثهای را ما تجربه نکردیم.»
او این جنگ را که در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رخ داد، «بدتر از جنگ ۸ ساله» توصیف کرد، چرا که رژیم جنایتکار صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی، با فضایی خیلی سنگینتر علیه کشور ما جنگی را شروع کردند و از همه خطوط قرمز عبور کردند. او به «حمله به سران رده یک مملکت و حمله به دانشمندان ما» به عنوان نمونههایی از این عبور از خطوط قرمز اشاره کرد.
روایت سردار شاهوارپور از «جنگ ۱۲ روزه»: انسجام ملی در برابر بیرحمی دشمن و تجلی ملت امام حسین (ع)
سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، به تحلیل ابعاد جدید جنگ ۱۲ روزه و ایستادگی بیبدیل ملت ایران در برابر این تهاجم بیرحمانه پرداخت.
او ضمن تأکید بر هوشیاری و تدبیر رهبر فرزانه انقلاب، از انسجام و روحیه مقاومت مردم ایران به عنوان ملت امام حسین (ع) سخن گفت که با هرگونه تلاش دشمن برای تفرقهافکنی، به استهزاء گرفته شد.
سردار شاهوارپور با اشاره به ماهیت بیرحمانه جنگ ۱۲ روزه، آن را حملهای بیسابقه توصیف کرد که رژیم صهیونیستی با پشتیبانی غرب، حتی از خطوط قرمزی که صدام حسین در جنگ ۸ ساله نتوانسته بود از آنها عبور کند، پا فراتر گذاشت.
او اظهار داشت: در این جنگ، به خانوادهها حمله شد، حتی به صدا و سیما تعرض کردند. اگرچه صدام هم بیرحمی داشت و موشک به شهرها میزد، اما به این شکل و به بعضی از خطوط ما نتوانست متعرض شود. اما این جنایتکارِ غرب، رژیم صهیونیستی، این جنگ را بر ما تحمیل کرد.
سردار با اشاره به شهادت دانشمندان هستهای افزود: هر کدام از اینها دهها و صدها آدم را آموزش دادند، توانمند کردند، جوانانی که در آینده خودنمایی میکنند. به امید خدا دشمن موفق نمیشود و خودش هم میداند.
سردار شاهوارپور با تأکید بر نقش پررنگ زنان در عرصه علم و ورزش گفت: امروز ما نسبت به گذشته، زنان این مرز و بوم بسیار فعالتر شدهاند. شما الان قبولی دانشگاه کشور، بهویژه رتبههای زیر هزار را ببینید، بخش عمده آنها خانمها هستند. این هم یک ظرفیت است.
او به موفقیتهای اخیر جوانان در المپیادهای علمی و ورزشی (مانند مدال طلای المپیاد نجوم و فیزیک، طلای جهانی والیبال و مقام نخست کشتی پس از ۱۲ سال) اشاره کرد و آنها را «گوشهای از آن استعدادهایی» دانست که در این کشور وجود دارد.