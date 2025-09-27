رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری خانمی ۶۲ ساله در شیراز خبر داد که همسرش را با مواد اشتغال زا به آتش کشیده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: در هشتم شهریورماه امسال و در پی ارسال گزارشی از کلانتری ۳۲ گلشن شیراز مبنی بر خودکشی مردی ۵۸ ساله با روش خودسوزی به انگیزه ورشکستگی به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی قرار گرفت. 

او افزود: گروه‌هایی از کارآگاهان پی‌جویی قتل و بررسی صحنه جرم، از محل بازدید کردند و آثار و بقایای به جا مانده جمع آوری و مشخص شد مقتول جلوی مغازه در یک مکان ثابت و بدون هرگونه تحرکی یا فرار به طرفین، در همان مکان فوت کرده است، که از نظر کارآگاهان موضوع مشکوک به نظر می‌آید.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: سریعا با تحقیقات گسترده محلی، اخذ اظهارات شاهدان ماجرا، اقدامات فنی و پلیسی، مشخص شد که مقتول اختلافات خانوادگی و مالی با همسرش داشته است. 

سرهنگ حافظی گفت: در نهایت همسر مقتول دستگیر شد و در بازجویی فنی و پلیسی و مواجهه با دلایل و مدارک، اقرار کرد به علت اختلافات خانوادگی با مواد اشغال‌زا به درِ مغازه همسرم مراجعه و پس از پاشیدن بنزین به روی او، اقدام به آتش زدنش کردم.

سرهنگ حافظی اضافه کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

