رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به پایان سال آبی گفت: کم‌بارشی قابل توجهی در تمام استان‌ها روی داده است که از نظر شاخص SPI (بارش استاندارد شده) سومین سال کم‌بارش کشور در ۳۰ سال اخیر به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سحر تاج‌بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور اظهارکرد: پرونده سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ کشور با کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش نسبت به نرمال بسته شد.

وی افزود: بیشترین کم‌بارشی‌ها از نظر درصد کاهش بارش مربوط به استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بیش از ۷۰ درصد کاهش است، اما از نظر میزان بارش بیشترین کم‌بارشی‌ها مربوط به استان‌های واقع در حاشیه رشته کوه زاگرس مانند چهارمحال بختیاری، کهگیلویه بویراحمد و لرستان بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کاهش شدید بارش‌ها در حاشیه زاگرس به دلیل اینکه سرچشمه تأمین برخی از منابع آبی برای مناطق غربی و مرکزی ایران است، نگران کننده است.

تاج‌بخش مسلمان اضافه کرد: میانگین بارش در استان‌های حاشیه زاگرس بالاست. برای مثال میانگین سالانه برخی مناطق حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر است که امسال حدود ۴۰۰ میلی‌متر کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: کم‌بارشی یعنی کاهش منابع آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی چراکه وقتی آب سطحی کاهش یابد و یا آب سطحی نداشته باشید، برای تأمین نیاز‌های آبی حوزه‌های مختلف به منابع زیرزمینی رجوع می‌کنید که این موضوع سبب فشار مضاعف به منابع آب‌های زیرزمینی می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در بخش دیگری به وضعیت بارشی استان تهران اشاره کرد و گفت: تهران نیز متأسفانه جزو استان‌های با بدترین شرایط بارشی در کشور است البته شاید از لحاظ مقدار جزو بدترین‌ها نباشد ولی با توجه به جمعیت و نیاز آبی که در استان متمرکز است، کمبود ۴۰ درصدی بارش نیز اثرات خیلی بیشتر و سنگین‌تری را در تنش‌های اقتصادی اجتماعی ما خواهد گذاشت.

تاج‌بخش مسلمان اضافه کرد: در شهر‌های بزرگ مثل تهران و مشهد که ممکن است از لحاظ عدد بارشی کم‌بارشی خیلی سنگینی نداشته باشیم ولی به لحاظ اینکه منابع خیلی زیادی برای مصرف آب وجود دارد، با مشکلات بیشتری مواجه هستیم.

تاج‌بخش مسلمان ادامه داد: از نظر دمایی نیز سال نسبتاً گرمی تجربه شد و دمای کل کشور حدود ۱.۲ درجه از میانگین‌های بلندمدت بالاتر بود، اما میزان افزایش دما به اندازه سال آبی قبل از آن نبود چراکه سال قبل به‌خاطر تأثیرات ال‌نینو سال گرم‌تری را تجربه کرده بودیم.

وی افزود: با این‌وجود به‌صورت موردی امواج گرمایی برخی از مناطق کشور را تحت تأثیر قرارداد که طولانی‌مدت شد و در برخی مناطق کشور گرما تا اواخر شهریور نیز ادامه یافت.

تاج‌بخش مسلمان در پایان گفت: امسال اگرچه رکورد دمایی ثبت نشد، اما گرمای هوا دنباله دار و مداوم بود و مردم این را بیشتر احساس کردند.

منبع: سازمان هواشناسی کشور

