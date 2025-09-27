سرمربی جدید بنفیکا خواستار جذب کریم بنزما، مهاجم فرانسوی الاتحاد عربستان، شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژوزه مورینیو پس از اخراج از فنرباغچه به لیگ پرتغال برگشت تا هدایت بنفیکا را بر عهده بگیرد. او فرصت نداشته است بنفیکای مورد نظرش را بسازد و به همین خاطر برنامه‌هایی برای این تیم در فصل پیش رو در ذهن دارد.

روزنامه مارکا خبر داد مورینیو برای تقویت خط حمله بنفیکا روی کریم بنزما دست گذاشته است. آقای خاص پیش از این در رئال مادرید با بنزما کار کرده است و روز‌های خوبی را در کنار هم تجربه کردند.

بنزما در لیگ عربستان با پیراهن الاتحاد به میدان می‌رود. او فصل سوم حضورش را در الاتحاد تجربه می‌کند و احتمال زیادی می‌رود که قراردادش تمدید نشود و او به فوتبال اروپا برگردد.

