واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه

باشگاه خبرنگاران جوان - «مجید نیلی» در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اقدام اروپایی‌ها برای فعال سازی مکانیزم ماشه نوشت: «همان‌گونه که جمهوری اسلامی ایران در برابر ‎تجاوز اخیر رژیم اسرائیل و ایالات متحده مقتدرانه از منافع و امنیت ملی خود ‎دفاع کرد، در برابر زیاده‌خواهی‌های مغایر با حقوق بین‌الملل نیز با تمام توان ایستادگی خواهد کرد.»

وی افزود: در واقع، مقاومت جمهوری اسلامی ایران دفاع از ‎دیپلماسی، ‎حقوق بین‌الملل و ‎حاکمیت قانون در برابر ‎رویکرد زور در جهان است.

در پی اقدام غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، سفرای جمهوری اسلامی ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس صبح شنبه برای مشورت به تهران فرا خوانده شدند.