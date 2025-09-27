تیم والیبال ایتالیا با پیروزی مقابل لهستان به فینال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های والیبال ایتالیا و لهستان در مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است از ساعت ۱۴ امروز (شنبه، ۵ مهر) به مصاف هم رفتند که ایتالیا سه بر صفر حریف خود را شکست داد و به فینال رسید. 

ست اول: ۲۵ بر ۲۱

ست دوم: ۲۵ بر ۲۲ 

ست سوم: ۲۵ بر ۲۳

ایتالیا در حالی پیروز این مسابقه شد که در هر سه ست لهستان ابتدا تیم برتر میدان بود و شانس بیشتری برای پیروزی داشت، اما ایتالیا در امتیازات حساس جلو افتاد و برنده شد. علاوه بر این شاگدان دی جورجی در ایتالیا انتقام شکست در فینال لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ را از لهستان گرفتند. 

همچنین در فینال مسابقات جهانی دوره قبل (۲۰۲۲) این دو تیم فینالیست شده بودند که ایتالیا به مقام قهرمانی رسیده بود.

با این نتیجه ایتالیا برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در فینال فردا یکشنبه ساعت ۱۴ به مصاف بلغارستان می‌رود و لهستان و چک هم ساعت ۱۰ صبح دیدار رده‌بندی را برگزار خواهند کرد.

