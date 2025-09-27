باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل در ۴ سپتامبر ۱۹۹۸ توسط لری پیج و سرگئی برین تأسیس شد. از آن زمان، اینترنت را متحول کرده و به بخش جداییناپذیری از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. این شرکت غولپیکر، نحوه دسترسی ما به اطلاعات و تعامل با دنیای دیجیتال را تغییر داده و منجر به نکات مثبت و منفی بسیاری شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
مزایا
گوگل دسترسی به اطلاعات را ساده و سریع کرده است. به جای ساعتها جستوجو در کتابخانهها، اکنون میتوانید در عرض چند ثانیه به پاسخ دقیقی برسید. این امر آن را به ابزاری ضروری برای دانشجویان، محققان و هر کسی که به اطلاعات سریع نیاز دارد، تبدیل کرده است.
گوگل به اینجا بسنده نکرد؛ همچنین سرویسهای دیگری را معرفی کرد که زندگی ما را غنیتر کردهاند، مانند نقشههای گوگل که ناوبری را آسانتر کرده است و جیمیل که به یکی از محبوبترین سرویسهای ایمیل تبدیل شده است.
یوتیوب و اندروید همچنین نحوه مصرف محتوا و استفاده از تلفنهای هوشمند را تغییر دادهاند. علاوه بر این، سرویسهای تبلیغاتی گوگل، مانند گوگل ادوردز، به رشد هزاران کسبوکار در سراسر جهان کمک کردهاند و فرصتهای اقتصادی عظیمی ایجاد کردهاند.
با وجود نکات مثبت فراوان، نکات منفی نیز وجود دارد، از جمله:
با وجود نکات مثبت، گوگل با انتقادات قابل توجهی روبهرو است که یکی از برجستهترین آنها نقض حریم خصوصی است. به دلیل جمعآوری حجم عظیمی از دادههای شخصی کاربران، سوالاتی در مورد نحوه استفاده از این دادهها برای تبلیغات هدفمند یا اهداف دیگر مطرح میشود.
این شرکت همچنین به انحصار در بازار موتورهای جستوجو متهم شده است که رقابت را کاهش میدهد و ظهور و رقابت موتورهای جستجوی جدید را دشوار میکند. نکته منفی دیگر این است که دسترسی آسان به اطلاعات، انتشار اخبار نادرست و گمراهکننده را نیز آسانتر کرده است و کاربران را ملزم به احتیاط بیشتر میکند.
در نهایت، برخی از کارشناسان معتقدند که اتکای بیش از حد به موتورهای جستوجو ممکن است بر توانایی فرد در تمرکز و تفکر انتقادی تأثیر منفی بگذارد، زیرا ما به جای تفکر عمیق، به جستوجوهای فوری متکی شدهایم.
منبع: الیوم السابع