آبرسانی به مناطق محروم با ۳۲ هزار نفر جمعیت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062c\u0647\u0627\u062f \u0622\u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u06f9\u06f6 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0644 \u06f2\u06f5\u06f2 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u062a \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0633\u0627\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0627\u0633\u062a.\n\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627 \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u0622\u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633\u0686\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06f1\u06f7 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f.\n\u00a0\n