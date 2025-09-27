باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار روز شنبه در نشست مشترک با معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تنوع و قدمت هنر‌های سنتی منطقه، اظهار کرد: سیستان و بلوچستان خانه گنجینه‌هایی همچون گلیم، حصیر، سفال و سرامیک سنتی است؛ محصولاتی که نه تنها هویت فرهنگی ما را روایت می‌کنند، بلکه قابلیت تبدیل شدن به موتور محرک توسعه اقتصادی را دارند.

وی با اشاره بر ضرورت برنامه‌ریزی مدون و سرمایه‌گذاری هدفمند، افزود: اگر از ظرفیت موجود به‌درستی بهره‌گیری شود، می‌توان این هنر اصیل را به برندی ملی و جهانی تبدیل کرد و سود اصلی را از دست واسطه‌ها خارج ساخت.

استاندار سیستان و بلوچستان عدم وجود برنامه جامع و محدودیت در اختیارات مدیران استانی را از چالش‌های اصلی مسیر توسعه صنایع‌دستی دانست و گفت: برای خروج از این وضعیت، باید با رویکردی منسجم و مشارکت نهاد‌های مختلف، مسیر مشخصی از ایده تا صادرات طراحی شود.

وی خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی نهاد‌ها و عزم جدی برای تبدیل میراث فرهنگی به ثروت پایدار، می‌توان صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان را به الگوی موفق ملی در اقتصاد هویتی تبدیل کرد.

تلفیق هنر و اقتصاد در دستان زنان سیستان و بلوچستان؛ از سوزن‌دوزی تا صادرات

مریم جلالی دهکردی معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی روز شنبه وارد سیستان و بلوچستان شد؛ افتتاح نخستین بازارچه دائمی صنایع دستی، دیدار با مسوولان، بازدید از برخی کارگاه‌های فعال صنایع دستی در زاهدان و افتتاح مرحله دوم مجتمع گردشگری بام زاهدان از جمله برنامه‌های سفر یک روزه معاون صنایع دستی کشور به این خطه است.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی علاوه بر افتتاح بازارچه دائمی صنایع دستی سیستان و بلوچستان از رویداد گردشگری خوراک و غذای ملل نیز که در بنای تاریخی ملک دایر می‌شود بازدید خواهد کرد.

زنجیرهٔ ارزش (Value Chain) مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به‌صورت زنجیر گونه انجام می‌گیرد تا به خلق ارزش منجر شود.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان