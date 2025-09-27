فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری فردی خبر داد که جوانی ۱۸ ساله را به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره چاقوخوردگی و انتقال مصدوم به مرکز درمانی شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: در بررسی موضوع توسط ماموران پلیس آگاهی مشخص شد در یک نزاع دسته جمعی در یکی از محلات شهرستان فیروزآباد، جوانی ۱۸ ساله به علت اصابت چاقو از ناحیه قفسه سینه مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شده که به علت شدت جراحات وارده و خونریزی جان خود را از دست داده است.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه ضارب پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده بود، تصریح کرد: با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، بلافاصله اقدامات تخصصی پلیس برای دستگیری متهم متواری آغاز شد که در نهایت ماموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح مهار، ضارب که به همراه پدر خود با سواری پراید قصد خروج از فیروزآباد را داشتند در کمتر از ۲ ساعت دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد گفت: قاتل ۱۶ ساله در بازجویی اولیه علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان کرد و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

او بیان کرد: جامعه به هیچ وجه جولانگاه اوباش و مجرمان نخواهد بود و پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس