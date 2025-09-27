الکامپ ۱۴۰۴ با حضور ۱۰۰ شرکت خارجی از چین، هند، ترکیه، اسپانیا و آلمان همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی ـ در نشست خبری سومین روز برگزاری نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، مسئولان سازمان نصر و برگزارکنندگان بر اهمیت این رویداد و استقبال گسترده داخلی و خارجی تأکید کردند.

حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفت : «نمایشگاه بین‌المللی الکامپ پس از وقفه‌ای صدروزه آغاز به کار کرده و با استقبال گسترده فعالان حوزه فناوری و استارتاپ‌ها همراه شده است. این دوره با شور و شعف خوبی آغاز شد. شرکت‌های معتبر و استارتاپ‌های توانمند در این دوره حضور دارند و امیدواریم بهره‌وری لازم برای فعالان صنعت به همراه داشته باشد.»

مهرداد ذوالفقاریان، دبیر سازمان نصر، اظهار کرد: «خوشحالم که نمایشگاه با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. الکامپ بزرگ‌ترین رویداد فناوری کشور است، فراتر از بحث اطلاعات و یک نمایشگاه فراموضوعی محسوب می‌شود. تمام فعالان در حوزه‌های مختلف به فناوری نیاز دارند و در برنامه هفتم توسعه، تحول دیجیتال نقش مهمی دارد. امسال بر همین اساس می‌توان از نمایشگاه بهره‌برداری مثبتی داشت.

رضا حیدری، دبیر اجرایی نمایشگاه، نیز گفت: «با وجود مسائلی که از نظر سیاسی شاهد آن بودیم و هستیم، حضور شرکت‌های خارجی سه برابر سال گذشته بوده است. در دو سه روز گذشته حس می‌کنیم انرژی بیشتری داریم. خود ما انتظار چنین استقبالی را نداشتیم و استقبال بیش از تصور بود. از شهرداری، استانداری و پلیس راهور تشکر می‌کنم. برگزاری الکامپ با چالش‌های جدی مواجه شد و نگرانی‌هایی درباره آسیب به شرکت‌های ایرانی و حضور شرکت‌های خارجی داشتیم.»

او افزود: «از کشور‌های چین، هند و ترکیه به‌صورت مستقیم و از اسپانیا و آلمان به‌صورت نمایندگی در نمایشگاه حضور دارند. ۱۰۰ شرکت مستقیم حاضر در نمایشگاه عمدتاً از چین هستند. تعاملات خوبی بین شرکت‌های ایرانی و خارجی برقرار شده است.»

حکیم جوادی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «امیدواریم در همین نمایشگاه، زمان نمایشگاه سال بعد را اعلام کنیم. یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه نمایشگاه داشتن برنامه‌ریزی است. این موضوع به حضور شرکت‌های خارجی هم کمک می‌کند. احتمالاً برای سال‌های بعد ۱۵ مهر به بعد را برای نمایشگاه در نظر بگیریم.»