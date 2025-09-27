زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر ظهر امروز (شنبه) استان گلستان را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ از مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران‌ محل وقوع این زمین لرزه در دریای خزر حوالی گمیش‌تپه در شمال گلستان ثبت شده است.

این زمین لرزه در ساعت ۱۵ و ۳۴ دقیقه و ۴۷ ثانیه امروز پنجم مهر ماه و در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد.

طول جغرافیایی این زمین لرزه ۵۳.۸۷ درجه و عرض جغرافیایی آن ۳۷.۱۶ اعلام شد.

فاصله کانون این زمین لرزه تا گرگان ۶۲ کیلومتر است.

هلال احمر گلستان اعلام کرد، تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شده‌اند.

مدیریت بحران گلستان هم اعلام کرد که تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی گزارش نشده است .

منبع ایرنا

برچسب ها: زلزله ، زمین لرزه
