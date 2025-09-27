وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خراسان جنوبی را پایگاه بالقوه تولید محتوا، آموزش دیجیتال و توسعه هوش مصنوعی خواند و نزدیکی فرهنگی با افغانستان را فرصتی برای صدور محتوای آموزشی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی را پایگاه بالقوه تولید محتوا، آموزش دیجیتال و توسعه هوش مصنوعی در کشور دانست.

سیدستار هاشمی در نشست با اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند، نزدیکی فرهنگی و زبانی با افغانستان را فرصتی برای تولید و صدور محتوای آموزشی در قالب دیپلماسی فناوری خواند.

 وی با اشاره به پیشینه علمی درخشان استان، سرمایه‌های علمی آن را پشتوانه توسعه حوزه ارتباطات دانست. هاشمی همچنین از قابلیت‌های نجومی خراسان جنوبی به عنوان ظرفیت خاص گردشگری نام برد که با مأموریت‌های فضایی وزارت ارتباطات همسو است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال باید از ۱۰ درصد عبور کند، از اتصال ۷۱ روستای با جمعیت بالای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی در استان خبر داد.

استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی و اقتصادی این استان گفت: خراسان جنوبی با دارا بودن ۴۲ مرکز دانشگاهی، ۴۵ هزار دانشجو و ۴ هزار استاد دانشگاه، پشتوانه علمی مناسبی برای توسعه در اختیار دارد.

 سیدمحمدرضا هاشمی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات را از اولویت‌های اصلی استان برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری دوره‌های تخصصی هوش مصنوعی، هوشمندسازی ۸۲۰ معدن فعال و ۶۲۰ کارگاه گوهرسنگ‌تراشی را از جمله برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از سهم ۳۸ درصدی استان در صادرات به افغانستان خبر داد و تحول اقتصادی بزرگ در استان را منوط به توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و فیبر نوری دانست.

