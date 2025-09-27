امروز در نشستی با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان و تولید کنندگان موانع تولید استان شناسایی و مراحل رفع آن بیان شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت : گیلان ظرفیت های بالای در بخش تولیدی دارد.‌



استاندار گیلان با بیان اینکه موانع تولید استان شناسی و در اسرع وقت حل شود، افزود : مشکلات و موانع تولید در قالب چارچوبی در این کار گروه مطرح و تا حد امکان توسط،دستگاههای و عوامل ذی ربط حل می شود .‌

حق شناس به تحریم ها و تهدیدات اشاره و تصریح کرد : در شرایط فعلی که تهدیدات و تحریم ها به سمت کشور است بیش از پیش باید به ظرفیت های تولیدی داخلی توجه شود‌.

وی با تاکید بر اینکه با رفع موانع انگیزه تولید دراستان افزایش می یابد، افزود : در حوزه تولید سعی بر این شود از بوروکراسی اداری تا حد ممکن جلوگیری شده و تلاش شود باهمکاری و حمایت موانع برطرف شود.‌



استاندار گیلان تصریح کرد : در گیلان قاچاق سوخت وجود ندارد ، بنگاه های اقتصادی انرژی مورد نیاز را از مراجع رسمی خریداری انجام می دهند، در بازرسی ها به این مقوله توجه داشته و سخت گیری انجام نشود .‌



وی خاطر نشان ساخت : تنوع تولید در استان بسیار است، مشکلات و موانع منحصر به فرد در این حوزه نیز وجود دارد،

حق شناس گفت : مسئله برق ، انرژی، تسهیلات بانکی، زیست محیطی ، مواد اولیه، تامین اجتماعی و کارگری و .. از اهم موصوعاتی است که در این کار گروه مطرح پیگیری و حل می شود.‌



دارو سازی، مواد غذایی، تالار ، توزیع برق، ریسندگی خاور و تسهیلات بانکی از اهم موضوعاتی بود که تولید کنندگان در این نشست مطرح و خواستار رفع آن از نماینده عالی دولت شدند‌.