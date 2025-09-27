در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، انتقال کالا از طریق خطوط آهن افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عبدالوحید احدی - محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت خدمات عمومی طالبان، گفت : در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۲.۱۸ میلیون تُن کالا از طریق خطوط آهن افغانستان انتقال یافته است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۱۱.۱۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود که در این مدت اقلامی مانند بنزین، گاز مایع، گندم، آرد، روغن و سایر مواد غذایی و ساختمانی وارد کشور شده‌اند. همچنین میوه خشک، انار، سنگ‌های معدنی، سیب زمینی و برنج از افغانستان ترانزیت و صادر شده‌اند.

حق‌شناس تاکید کرد که افزایش انتقالات از طریق خط آهن تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد و زمینه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و تقویت ثبات اقتصادی را فراهم می‌سازد.

به گفته حق شناس وزارت خدمات عمومی در تلاش است تا شرایط بهتری برای تاجران و انتقال کالاها از طریق خطوط آهن فراهم کند تا استفاده از این مسیر حمل و نقل در کشور افزایش یابد.

 

