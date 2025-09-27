باشگاه خبرنگاران جوان ـ ابوالحسنی، دبیر هیات عالی بانک مرکزی ضمن اشاره به مصوبه چهل و یکمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، تصریح کرد: در جلسه امروز هیأت عالی و با استناد به تبصره یک ماده ۴ قانون بانک مرکزی موضوع رمزپول‌های پایه ثابت (stable coin) به بحث گذاشته شد که بر اساس این مصوبه اجازه داد شد سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت stable coin اعم از تتر و... برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکو‌های معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با ۵ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص سقف نگهداری مجموع رمزپول‌های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود.

دبیر هیات عالی بانک مرکزی درباره افرادی که رمزپول پایه ثابت را در اختیار دارند، یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگر آنکه که در خصوص رمزپول‌های پایه ثابتی که (stable coin) دراختیار افراد است، حداکثر یک ماه دوره گذار تعیین شده که به موجب این مصوبه در طول این یک ماه باید رعایت سقف مجاز نگهداری بر اساس این مصوبه انجام شود.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی با انتشار این مصوبه بر روی پایگاه اطلاع رسانی این بانک، مفاد آن برای کلیه معامله گران رمزپول و کاربران آنها لازم الرعایه خواهد بود.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی