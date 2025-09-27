افشای مذاکرات پنهان آلمان با طالبان برای اخراج پناهجویان

وزیر کشور آلمان تأیید کرد که دولت پیشین این کشور شش بار با طالبان مذاکره کرده است. هدف از این گفت‌وگوها هماهنگی برای اخراج پناهجویان افغان عنوان شده و برلین قصد دارد گفت‌وگوها را برای بازگرداندن ده‌ها هزار پناهجوی دیگر ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزیر کشور آلمان اظهار داشت که وزارت خارجه دولت پیشین این کشور تحت هدایت «آنا لنا بربورک» بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ شش بار با طالبان گفتگو کرده است.

الکساندر دوبرینت در مجلس نمایندگان آلمان تأیید کرد که این مذاکرات به منظور هماهنگی برای اخراج پناهجویان افغان انجام شده است.

وی همچنین تأکید کرد که قصد دارد گفتگوهایی با طالبان در قطر و کابل برگزار کند تا روند بازگرداندن پناهجویان افغان به صورت منظم و از طریق پروازهای عادی انجام شود.

 این اظهارات در پاسخ به اتهامات حزب سبزها مطرح شد که وزیر کشور را متهم کرده بود با گفتگو با طالبان، نقش «دستیار» این گروه را ایفا کرده است.

 آلمان پیش‌تر در اواخر تیرماه سال جاری، ۸۱ نفر از پناهجویان افغانستان را پس از توافق میانجی‌گری شده توسط قطر، به افغانستان بازگرداند و قصد دارد بیش از ۱۰ هزار تن دیگر را نیز اخراج کند.

اخراج این پناهجویان باعث شد دیگر کشورهای اروپایی از جمله سوئیس و اتریش نیز به مذاکره با طالبان برای هماهنگی بازگرداندن پناهجویان روی بیاورند.

در همین راستا، گزارش‌ها حاکی از اعزام دو دیپلمات طالبان به سفارت افغانستان در برلین است که پیش از این، وزیر کشور آلمان اعلام کرده بود برلین آمادگی دارد برای تسهیل روند بازگرداندن پناهجویان، به طالبان اجازه دهد یک نمایندگی کنسولی در برلین ایجاد کند.

برچسب ها: اخراج پناهجویان افغانستانی از آلمان ، اخراج مهاجرین افغانستانی
