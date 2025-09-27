نخست‌وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اقدامات مؤثر طالبان علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان شد و تأکید کرد که خاک افغانستان نباید علیه همسایگان مورد استفاده قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخست‌وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل از طالبان خواست اقدامات مؤثری علیه تروریسم در افغانستان انجام دهد و تضمین کند که از خاک این کشور علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.

شهباز شریف با اشاره به فعالیت گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان، جنبش آزادی‌بخش بلوچستان و «تیپ مجید» از خاک افغانستان، این گروه‌ها را مسئول برخی از فجیع‌ترین حملات علیه پاکستان دانست.

وی همچنین بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان توسط طالبان و ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان تأکید کرد.

نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش با تمام شرکا برای گسترش کمک‌های بشردوستانه و ترویج بهبود اقتصادی در افغانستان همکاری خواهد کرد.

تاکنون طالبان نسبت به این اظهارات واکنشی نشان نداده‌اند. این در حالی است که معاون سخنگوی طالبان پیش از این با رد اتهامات مربوط به ناامنی در پاکستان، تأکید کرده بود که مشکلات امنیتی پاکستان باید در چارچوب داخلی این کشور مورد بررسی قرار گیرد.

دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه