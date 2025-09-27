با انجام دیدار‌های پایانی، برترین‌های هفته نخست تور جهانی تنیس جوانان مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته نخست تور جهانی تنیس جوانان، کالین کاپ امروز با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

در مسابقات فینال این رقابت‌ها در بخش انفرادی پسران، دانیال مشتاقی‌فر به مقام نخست رسید و آیریک عابدین‌زاده در جایگاه دوم ایستاد. سام عطاران و مانی ملاعسگری نیز به مقام سوم مشترک رضایت دادند. در دونفره پسران نیز تیم سام عطاران و مانی ملاعسگری به مقام نخست رسیدند.

در بخش دختران سارینا اخوان مقام نخست را کسب کرد، ارغوان سپهر در جایگاه دوم ایستاد و کیمیا کمالیان و هانا شعبانپور سومِ مشترک شدند. در دونفره دختران نیز مقام نخست به ال آی زحمتکش حلاجی و زهرا ملک‌پور افشار رسید.

هفته نخست تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال (J ۳۰) از ۲۹ شهریور در زمین‌های مرکز ملی تنیس ایران در بخش دختران و پسران به سرداوری ندا کاظمی و مدیریت امیرهمایون صدری آغاز و امروز با انجام دیدار فینال انفرادی به پایان رسید. در مراسم اختتامیه هفته نخست این مسابقات، فریده اشرف‌گنجویی نایب رئیس فدراسیون حضور داشت و از قهرمانان این هفته تجلیل کرد.

هفته دوم این مسابقات به سرداوری حسام جعفربیگی قرعه‌کشی و امروز با انجام ۱۰ مسابقه آغاز شد.

منبع: ایرنا 

