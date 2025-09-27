مراسم گرامیداشت و افتتاحیه هفته گردشگری عصر امروز با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ مراسم افتتاحیه روز جهانی گردشگری و گرامیداشت هفته گردشگری با حضور سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث، فرهنگی و گردشگری امروز پنجم مهر ماه ۱۴۰۴ در سالن همایشهای هتل هما برگزار شد.در ابتدای این مراسم سرود ملی کشورمان پخش و آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد.
سپس انوشیران محسنی بندپی، معاون گردشگری بیان کرد: روز جهانیگردشگری یادآور اهمیت بی بدیل صنعت گردشگری در پیوند و اهمیت بین ملتها است.
وی ادامه داد: تحول پایدار در ابعاد مختلف میتواند شکوفایی اقتصادی را برای کشور فراهم کند. کشور ما از تمدن کهن برخوردار است و دارای جاذبههای طبیعی و بینظیر است.
وی تاکید کرد: ما در کشور دارای هزار و ۴۷۴ هتل و ۵۰۱ هزار تخت هستیم. ترکیه دارای ۲۰ هزار هتل و برخوردار از یک میلیون و ۷۸۰ هزار تخت است. هرسال حدود ۱۰۰ هتل به هتلهایمان اضافه میکنیم و برای توسعه زیرساختها شرایطی را فراهم کردهایم که برای هر سرمایهگذار جذابیت فراهم شده باشد.
گردشگری گفتمانی همدل میان ملتها است/ بخش خصوصی جزء مهمی از گردشگری
سپس محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ۲۷ سپتامبر روز جهانی گردشگری گفت: امروز باتوجه به اهميتی که گردشگری در سطح جهان دارد، این صنعت میتواند به عنوان یکگفتمان میان ملتها همدلی و همبستگی ایجاد کند. لذا بیش از گذشته نیازمند رایزنیهای بینالمللی برای ورود گردشگران خارجی به داخل کشور هستیم تا بتوانیم تصویر درستی از ایرانیان را به آنها نشان دهیم. لذا نیاز داریم بیش از گذشته، صنعت گردشگری را تقویت کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار توانست احکام حوزه گردشگری را تدوین کند. دولت موظف به رعایت اهداف و احکام است.
وی گفت: این مهم اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه بخش خصوصی را کاملا درگیر امر گردشگری کنیم و ما باید بخش خصوصی را دعوت کنیم. نهایت سعی و تلاش ما این است بخش خصوصی را تقویت کنیم. ما از سازمان بودجه و برنامه انتظار داریم، برای توسعه زیرساختهای گردشگری اولویتهایی صورت گیرد و براساس برنامه هفتم عمل شود. تمام تلاش وزارتخانه این است بیش از گذشته موضوعات را پیگیری کنند.
وی بیان کرد: انتظار دارم در این جلسه بیشتر شنونده باشیم و دغدغه فعالان حوزه گردشگری را بشنویم. امیدوارم سال آینده که درحال برگزاری این همایش هستیم، گوشه ای از مسائل این صنعت را حل و فصل کرده باشیم.
فعالیت بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در حوزه گردشگری جهانی
سید حمید پور محمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بسیار مفتخرم که در این ایام خجسته میان فعالین گردشگری توفیق سخن گفتن دارم. حدود ۴۵ سال پیش سازمان جهانی گردشگری شکل گرفت و همان زمان پیشنهاد داد هفتهای در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر معرفی کند. ماهم به همان تبع هفته گردشگری را در ایران نامگذاری کردیم.
وی ادامهداد: بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در حوزه گردشگری در جهان مشغول به کار هستند. به گونهای شد که این سازمان به دنبال تحولی پایدار در حوزه گردشگری است.
معاون رئیس جهور بیان کرد: سقف گردشگری روی سه ستون قرار میگیرد. ستون اول تمدن، ستون دوم فرهنگ و ستون سوم طبیعت است. گردشگری حمزه وصل طبیعت تمدن و فرهنگ است و کیمیاگری است که از این سه ثروت، ثروتی. تولید میکند. تمدن میراثی است که گذشتگان برای ما به جای گذاشتند و ما میتوانیم آن را لمس کنیم. بنابراین سه رکن اساسی گردشگری است.