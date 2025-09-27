باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه «شهر امن» به موضوع تخلفات و تصادفات مرتبط با دوچرخه و اسکوتر در معابر شهری پرداخت و به پرسشی مهم پاسخ داد: آیا استفاده از این وسایل نیاز به گواهینامه دارد؟
او با اشاره به ماده ۲۶ آییننامه راهنمایی و رانندگی گفت: «هر فردی که قصد رانندگی با وسیله نقلیه موتوری زمینی را دارد، باید دارای گواهینامه متناسب با آن وسیله باشد. اما دوچرخه، مشمول این ماده نمیشود و نیازی به گواهینامه ندارند، اما باید در مسیرهای ویژه و مخصوص دوچرخه تردد کند و همچنین رعایت قوانین و استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی برای راکبان آن الزامی است.
سرهنگ کشیر با اشاره به گسترش استفاده از دوچرخه و اسکوتر در سطح شهر افزود: «در حالی که حملونقل سبک به عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی و ترافیک مطرح شده، استفاده بیضابطه از این وسایل موجب افزایش تصادفات و تخلفات شده و زنگ خطر را برای شهروندان به صدا درآورده است.»
وی در ادامه افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده، تعداد تصادفات منجر به فوت دوچرخهسواران در سال گذشته ۲ نفربوده که این رقم در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۳ نفر افزایش یافته است.
وی با ابراز نگرانی از افزایش آمار فوتیها گفت: «شهروندان باید پیش از استفاده از هر نوع وسیله نقلیه، فرهنگ صحیح رانندگی با آن را مطابق قوانین و مقررات بیاموزند تا شهری امن برای خود و دیگران بسازند.»
سرهنگ کشیر با اشاره به مواد قانونی مرتبط گفت:طبق ماده ۱۶۷ آیین نامه راهنمایی و رانندگی: عبور موتورسیکلت، موتور گازی و دوچرخه از پیادهرو، بازار و نقاط شلوغ ممنوع است. دوچرخهسواران باید از مسیرهای ویژه تعیینشده استفاده کنند.
وی همچنین افزود:طبق ماده ۲۰۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی: هیچکس حق ندارد هنگام استفاده از دوچرخه، اسکیت، اسکوتر یا وسایل مشابه، به وسایل نقلیه در حال حرکت تکیه کند یا از آنها برای حرکت خود استفاده نماید. آویزان شدن به خودروها نیز ممنوع است.
سرهنگ کشیر با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات توسط عابرین پیاده گفت: «برای عبور از عرض خیابانها، تنها از مسیرهای مجاز مانند پلهای هوایی، زیرگذرها و خطوط عابر پیاده استفاده کنید. این مسیرها امنترین راه برای عبور هستند و شما را با سلامت کامل به مقصد میرسانند.»
سرهنگ کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ماده ۲۱۵ آییننامه راهنمایی و رانندگی گفت: «عابرین پیاده موظفند که ۱۱ بند قانونی را رعایت کنند تا در صورت وقوع تصادف، مقصر شناخته نشوند.»
سرهنگ کشیر در پایان افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۷۸۳ نفر عابرین پیاده در صحنه تصادف مجروح شدند و متاسفانه ۱۴۱ نفر نیز جان خود را در تصادفات از دست دادند که امیدواریم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، شاهد کاهش این آمار و ارقام باشیم.