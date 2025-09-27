فوتبال اروپا در هفته‌های اخیر با حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فوتبال اروپا در هفته‌های اخیر با حواشی گوناگونی از نبرد مدعیان اسکودتو تا دربی مادرید همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فوتبال جهان ، لیگ اروپا ، فوتبال برتر
خبرهای مرتبط
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
مورینیو مشتری بنزما
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
مظلوم‌ترین ستاره؛ تنها خرید موفق پرسپولیس
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
پیوس: به هاشمیان تا هفته نهم فرصت بدهند/ پرسپولیس دفاع چپ خارجی نمی‌خواهد
واکنش کریستیانو رونالدو به قهرمانی در لیگ عربستان
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت
پایان کار نمایندگان ایران در مسابقات گلف «کداح توریزم» مالزی
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
مکمل‌های ورزشی در ایران؛ از چالش‌های قانونی تا فرصت‌های جهانی
آخرین اخبار
از نبرد مدعیان اسکودتو تا دربی مادرید + فیلم
تورجهانی تنیس جوانان؛ مشتاقی‌فر و اخوان قهرمان شدند
ایتالیا نفس لهستان را گرفت/ صعود مقتدرانه به فینال والیبال قهرمانی جهان
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اسبقیان: موضوع سفر بدون مجوز تیم زورخانه‌ای را پیگیری می‌کنیم
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
پیمان حدادی: ساختار باشگاه در حال تغییر است / رئیس هیات مدیره نمی‌تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
علی نژاد: در ترویج ورزش زورخانه‌ای کم‌کاری کردیم/ اسبقیان: یک اعزام غیرقانونی انجام شد
با حضور رئیس کمیته ملی المپیک مصوب شد؛ شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
رد پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان از سوی کاناوارو
«ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
مذاکرات پرسپولیس و جمال لوئیس در بن بست
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
کناره‌گیری سرمربی کشتی روسیه بعد از ۲۰ سال
باران چشمه رییس فدراسیون زورخانه‌ای شد
موسوی مربی تیم بوکس فلایت‌من چین شد
تعلیق کمیته‌های ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس برداشته شد
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
بازیکن ازبکستانی استقلال به لیگ قهرمانان آسیا رسید
برتری آماری بی‌ثمر استقلال مقابل شمس آذر
مظفر: تاوان عملکردمان در جام ملت‌های آسیا را می‌دهیم/ فوتسال ایران جزو قدرت‌های جهان است