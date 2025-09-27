رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسکو، از برخورد قضایی با عاملان سوزاندن برگ درختان که موجب آلودگی هوا می‌شوند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - امیر قاسم‌زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسکوگفت: با آغاز فصل پاییز و ریزش برگ درختان، چالش همیشگی سوزاندن برگ‌ها در این شهرستان بار دیگر تکرار شده است.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: متأسفانه شاهدیم که برخی شهروندان با آتش زدن برگ‌ها در باغات و معابر، دود و آلودگی هوا ایجاد می‌کنند که این اقدام، سلامت عمومی را به طور جدی تهدید می‌کند.
وی افزود: این عمل غیرقانونی و غیربهداشتی، تنفس را برای بسیاری از اهالی، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی، دشوار ساخته و موجی از نارضایتی در میان شهروندان به وجود آورده است.
قاسم‌زاده با تاکید بر جایگزین‌های مناسب برای دفع برگ‌ها خاطرنشان کرد:سوزاندن برگ‌ها نه‌تنها یک تخلف زیست‌محیطی است، بلکه اسراف در منابع ارزشمند طبیعی محسوب می‌شود. شهروندان می‌توانند از این برگ‌ها برای تولید کمپوست (کود گیاهی) در باغچه‌های شخصی استفاده کنند.

