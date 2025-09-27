باشگاه خبرنگاران جوان _ مریم جلالی ۵ مهرماه به همراه محمدهادی طهرانی مقدم مدیرکل میراث فرهنگی سیستان وبلوچستان و وحیده رخشانی معاون صنایع دستی اداره کل با حضور در منزل مروارید و امان الله دهواری؛ زوج صنعتگر پیشکسوت و برجسته سیستان و بلوچستان ضمن خداقوت به آنها اظهار کرد: سیستان وبلوچستان سرزمین زنان و مردان هنرمندی است که با دستان خود آثار و صنایع دستی فاخری را تولید می‌کنند که به عنوان شناسنامه و هویت ملی ما محسوب می‌شود و باید قدر این صنعتگران برجسته را دانست.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: بر همه ما وظیفه است که این هنر را دیگران انتقال دهیم و جوانان نیز ادامه دهنده راه این هنرمندان باشند و این اصالت و هنر دست بانوان این سرزمین نسل به نسل و سینه به سینه حفظ شود.

جلالی خاطرنشان کرد: با هدف معرفی و نشان سازی صنایع دستی استان سیستان وبلوچستان، قصد داریم تا در آینده‌ای نزدیک غرفه اختصاصی عرضه و فروش محصولات خانم مروارید دهواری با نام نشان تجاری خودشان در خانه خلاق استاد بهزاد تهران راه اندازی شود تا این آثار در گسترده ملی و جهانی نیز بیش از پیش دیده شود.

معاون صنایع‌دستی کشور ادامه داد: نشان‌سازی آثار صنایع دستی هم باید به طور جد در دستور کار باشد که در این زمینه نیز معاونت صنایع دستی هر نوع حمایتی که نیاز باشد دریغ نخواهد کرد.

مریم جلالی در ادامه سفر به زاهدان از کارگاه صنایع دستی خانم مهرناز نارویی نژاد با اشتغال زایی ۱۲ نفر نیز بازدید کرد و از نزدیک با شیوه فعالیت صنعتگران این کارگاه آشنا شد.

