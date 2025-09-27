متهمان به سرقت در نقاط مختلف فارس دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - متهمان به سرقت در شهرستان‌های مختلف در استان فارس دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارق با ۲۰ فقره سرقت در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از دستگیری سارق و کشف ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح‌اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان سپیدان، بررسی موضوع جهت شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی یک سارق سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان با بیان اینکه سارق در بازجویی اولیه به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

دستگیری سارق درون خودرو و کشف ۲۱ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق درون خودرو و کشف ۲۱ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۳۵ پل فسا قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات پلیسی، سارق را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه، او را دستگیر کردند و به پایگاه تجسس انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه متهم پس از انتقال به پایگاه تجسس در بازجویی فنی به ۲۱ فقره سرقت درون خودرو اقرار کرد، گفت: سارق برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ زراعتیان به شهروندان توصیه کرد هنگام ترک خودرو از گذاشتن کیف پول، مدارک و یا سایر اشیاء با ارزش و قیمتی در داخل آن به ویژه در معرض دید اجتناب کنند و از پارک کردن وسایل نقلیه در مکان‌های خلوت که روشنایی کافی ندارد، پرهیز کنند.

دستگیری سارق با اعتراف به ۱۲ فقره سرقت در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از دستگیری سارق و کشف ۱۲ فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ آرش بخشایی‌مطلق فرمانده انتظامی اقلید، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات درون خودور، موتورسیکلت و مزارع و باغات در اقلید، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری فلسطین با انجام تحقیقات و شگرد‌های پلیسی و تلاش شبانه روزی، موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر سارق شدند.

فرمانده انتظامی اقلید با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سارق محموله کامیون‌های در حال حرکت دستگیر شد

جانشین فرمانده انتظامی آباده گفت: سارقی که اقدام به سرقت محموله از کامیون‌های در حال حرکت می‌کرد، پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

سرهنگ سیدفرهاد جهان‌بین جانشین فرمانده انتظامی آباده اظهار کرد: در اجرای طرح پیشگیری از سرقت و در پی وقوع چندین فقره سرقت محموله (بارکنی) از کامیون‌ها در آزاد راه شاهچراغ، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند سارق، ساکن یکی از استان‌های همجوار است و به اتهام سرقت در زندان است.

سرهنگ جهان بین ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی، سارق از زندان به پلیس آگاهی این شهرستان انتقال داده شد و در بازجویی اولیه و مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس، به ۴ فقره سرقت اقرار کرد.

جانشین فرمانده انتظامی آباده با اشاره به اینکه پس از بازسازی صحنه‌های سرقت، متهم روانه زندان شد، گفت: پلیس با افرادی که بخواهند امنیت و آرامش جامعه را مختل کنند، برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف خودرو سرقتی در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از کشف سواری پراید مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان بیان کرد: ماموران انتظامی پاسگاه بخش کوهنجان هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک سواری پراید که کنار جاده پارک بود مشکوک شدند و نسبت به بررسی آن اقدام کردند.

او افزود: ماموران در بررسی اولیه و استعلام از سامانه پلیس مطلع شدند که خودرو مسروقه و سابقه سرقت از شیراز دارد.

فرمانده انتظامی سروستان با اشاره به اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری سارق ادامه دارد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارق و کشف خودرو سرقتی در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف سواری سمند و دستگیری سارق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد بیان کرد: ماموران انتظامی فیروزآباد هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک سواری سمند که در حال حرکت بود مشکوک شدند و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

او افزود: ماموران در بررسی اولیه و استعلام از سامانه پلیس مطلع شدند که خودرو مسروقه و سابقه سرقت از شهرستان رباط کریم استان تهران دارد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، به شهروندان توصیه کرد: مراقبت‌های لازم در خصوص پیشگیری از سرقت را به عمل آورده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۹ فقره سرقت در شهرستان ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف ۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه کاره در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد صدرایی‌نژاد فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره در سطح حوزه استحفاظی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی موفق شدند در این خصوص یک نفر سارق را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه او را دستگیر کنند.

سرهنگ صدرایی نژاد با اشاره به اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۹ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: سارق برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.