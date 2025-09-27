باشگاه خبرنگاران جوان - دفاع مقدس فرصتی ناب و ارزشمند را پیش روی نسل امروز قرار داده تا آنها با ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان آشنا شوند. به همین منظور برای نشان دادن رشادت‌های شهدای والامقام اقصی نقاط کشور رنگ و بوی شهدایی می‌گیرد؛ بنابراین ویژه برنامه زیر خیمه شهدا با اجرای ۲ کار نمایشی دفاع مقدس با نام‌های «فرکانس» و «چراغ ها» در محوطه مصلی شهرستان آران و بیدگل به نمایش درآمد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

