سید حسن نصرالله مجاهدی کبیر بود که عظمتش در شناخت عصر خود جلوه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی پناهی کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی ـ ۶ مهرماه جهان ناباورانه خبر ترور سید حسن نصرالله توسط رژیم صهیونیستی را شنید؛ و پس از ۱۷۸ روز دفن امانی، ۵ اسفندماه او در تشییعی بی‌سابقه به خاک سپرده شد. این شهادت و آن بدرقه تاریخی، صحنه‌ای جاودانه برای عدالت‌خواهان جهان بود تا آرمان نصرالله را فریاد کنند؛ فریادی که دولت‌های خائن منطقه و حامیان غربی‌شان را به هراس انداخته است.

محبوبیت و ماندگاری حزب‌الله تنها محصول دفاع از خاک لبنان نبود. سید حسن نصرالله مجاهدی کبیر بود که عظمتش در شناخت عصر خود جلوه یافت. او در روزگاری که حقیقت و مرجعیت به چالش کشیده و جامعه در دام مدیریت اطلاعاتی فرو رفته بود، راهی نو برای مقاومت گشود و توانست مردم را همراه خود کند. عصری که در آن زورگویان عالم آشکارا در غزه و دیگر سرزمین‌های مقاومت جنایت می‌کنند و هیچ دولت عربی یا غربی صدایی برنمی‌آورد.

عصر پست‌مدرنیته بشر را در وضعیت بی‌مرجعی قرار داد تا بتواند به راحتی به سلطه گری و جنایات خودش ادامه بدهد؛ جایی که نه دین، نه عقل و نه علم مرجع نهایی تلقی نمی‌شود و حقیقت وارونه جلوه داده می‌شود و مردم اسیر ساختار‌های تکنولوژی و رسانه‌ای می‌شوند. همان‌طور که کانت و متفکران پس از او گفتند، حقیقت نسبی و وابسته به تاریخ و اجتماع معرفی شد؛ تاریخی که با فناوری به‌راحتی دست‌کاری می‌شود. در چنین شرایطی، تحلیل فوکو از «حکمرانی اطلاعاتی» به‌خوبی وضعیت را نشان می‌دهد: جامعه‌ای که در ظاهر آزاد است، اما در باطن با ریزترین داده‌ها مدیریت می‌شود و جلوی چشمانش کودکان و زنان توسط صهیونیست‌ها سلاخی می‌شود، اما صدایش در نمی‌آید!

نصرالله این وضعیت را شناخت و در برابر آن، مردم را به متن مقاومت آورد. او حزب‌الله را از یک سازمان نظامی به یک نیروی اجتماعی بدل کرد؛ مقاومتی که شیعه، سنی و مسیحی در آن سهم دارند. این اجتماعی‌سازی همان میراث امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب بود که نصرالله طی ۳۲ سال دبیرکلی ادامه داد.

از همان آغاز، رهبر انقلاب بر این اصل تأکید داشتند: «در جهاد، مردم اصلند.» ایشان سال ۷۰ در دیدار با کادر مرکزی حزب‌الله لبنان خطاب به دبیرکل تازه منصوب‌شده گفتند: جهاد باید اصل باشد، احتیاط و هوشمندی لازم است و اعتماد مردم باید جلب شود. شور و هیجان مردم سرمایه‌ای عظیم است که با گذر زمان از بین می‌رود، مگر آنکه سازمان‌دهی و وحدت‌بخشی بر آن سوار شود.

نصرالله این رهنمود را به عمل بدل کرد. او شور مردم را سرمایه پایدار دانست و با سازماندهی و وحدت‌بخشی، آن را به پایه‌ای مستحکم برای مقاومت تبدیل کرد. برخلاف احزاب متعارف دنیا که برای قدرت‌یابی شکل می‌گیرند، او خدمت به مردم را اصل قرار داد: مدارس، درمانگاه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، توسعه آب و برق و محرومیت‌زدایی در جنوب لبنان گواه همین نگاه است.

در کنار میدان نبرد، نصرالله اندیشه‌ورزی را نیز رها نکرد. او متأثر از شهید صدر و شهید موسوی، آگاهی‌بخشی به مردم را محور قرار داد تا در میدان پرآشوب لبنان و خاورمیانه، جامعه‌ای مقاوم و بیدار شکل بگیرد. همچنین قرائتی بی‌بدیل از ولایت فقیه داشت؛ اطاعت را تنها در امر و نهی خلاصه نمی‌کرد، بلکه شناخت اندیشه و رضایت ولی فقیه را مبنا قرار می‌داد.

سرانجام، نصرالله با شهادت خود وارد تاریخ شد. اما همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، این فقدان، عزاداری از جنس عاشوراست: زنده‌کننده، درس‌دهنده، انگیزه‌بخش و امیدآفرین. جسم او رفت، اما روح، راه و صدای رسای او همچنان در میان ماست و خواهد ماند.

برچسب ها: سید حسن نصرالله ، محور مقاومت
خبرهای مرتبط
تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
حضور رئیس بنیاد شهید در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در بیروت
میدان التحریر بغداد دیشب شاهد صحنه هایی سرشار از اشک و شعار بود + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
منفور در زمین و آسمان
نور از شرق؛ ائتلاف اتمی ایران و روسیه در برابر تحریم‌ها
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
چرخش به جنگ طلبی
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
آخرین اخبار
اردوغان: نتانیاهو برای صندلی‌های خالی صحبت می‌کرد
درخواست پاکستان از طالبان؛ اقدام مؤثر علیه تروریسم و رعایت حقوق زنان
افشای مذاکرات پنهان آلمان با طالبان برای اخراج پناهجویان
افزایش انتقالات از طریق خط آهن افغانستان در شش ماه نخست امسال
خراسان جنوبی پل ارتباطی ایران و افغانستان در حوزه فناوری
افزایش چشمگیر حجم تجارت با افغانستان در پی سفر وزیر صمت به کابل/ پیش‌بینی رشد مبادلات تا ۱۰ میلیارد دلار
تغییر فرآیند ارائه خدمات به اتباع خارجی/ مهاجران تنها با گذرنامه می‌توانند به پلیس مراجعه کنند
شهادت ۵۸ فلسطینی در غزه از صبح امروز
آلمان در پی اعطای مجوز به ارتش برای سرنگونی پهپاد‌های ناشناس
امت اسلامی؛ راهکار برون‌رفت از بن‌بست مدیریت مهاجران افغانستانی + تصاویر
امارات در مورد الحاق کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده است
تسلط روسیه بر ۳ روستا در شرق اوکراین
بازگشت روزانه بیش از ۷ هزار مهاجر از مرزهای پاکستان و ایران
آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۳ استان افغانستان
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران/تأکید بر ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان دارای مدارک هویتی
تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و احترام به تمامیت ارضی افغانستان در دیدار سفیر طالبان با مقام چینی
مشاهده پهپاد‌های جدید بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی دانمارک
دو مهاجر در تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
رزمایش ناتو در دریای شمال به بهانه تهدید روسیه
طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
چرخش به جنگ طلبی
ونزوئلا خواستار حمایت از این کشور علیه تهدید آمریکا شد
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
وزیر خارجه امارات در دیدار با نتانیاهو در نیویورک خواستار پایان جنگ غزه شد
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند