باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یعنی ۵ مهرماه ۱۴۰۴ ساتبا اعلام کرد توکن صرفه‌جویی انرژی منتشر خواهد شد.

در همین راستا سرپرست دفتر مهندسی و استاندارد‌های فنی ساتبا مونا وثوقی فرد در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: توکن صرفه‌جویی انرژی نوعی ابزار مالی مبتنی بر فناوری دیجیتال است که ارزش آن معادل میزان کاهش واقعی مصرف انرژی در پروژه‌های بهینه‌سازی تعریف می‌شود؛ این توکن‌ها قابلیت مبادله و معامله را داشته و علاوه بر ایجاد مشوق اقتصادی برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، سازوکاری شفاف برای سنجش و اعتبارسنجی اقدامات بهینه‌سازی در بخش انرژی فراهم می‌کنند.

او در ادامه در خصوص ویژگی‌های توکن صرفه‌جویی انرژی بیان کرد: قابل معامله بودن، جذب سرمایه‌های خرد، وجود مشوق اقتصادی و ابزار شفافیت از ویژگی‌های این توکن‌ها محسوب میشود.

او افزود: توکن‌ها هم سرمایه‌گذاری هستند و هم ابزاری برای تشویق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛ یعنی ترکیبی از فناوری مالی (فین‌تک) و مدیریت انرژی هستند؛ در نهایت باید تاکید کرد این ابزار نوین مالی با هدف تأمین منابع اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت عمومی منتشر می‌شود.