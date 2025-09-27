باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - حبیب محب علیپور گفت: یک خرس قهوهای به همراه سه تولهاش در استخر پلیمری روستای آغمیون گرفتار شد که محیطبانان در محل حاضر شدند و عملیات نجات را آغاز کردند.
ابتدا نردبانی در استخر تعبیه شد تا مسیر خروج حیوانات فراهم شود، اما این اقدام نتیجهای نداشت. پس از هماهنگی با معاونت محترم محیط طبیعی اداره کل، خرس مادر بیهوش و با کمک مأموران از استخر بیرون آورده شد. سپس محیطبانان با ورود به استخر و هدایت تولهها، موفق به رهایی آنها شدند. خرس مادر پس از بههوش آمدن کامل در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد و تولهها نیز با همراهی مأموران به او پیوستند. این عملیات که بیش از ۶ ساعت به طول انجامید، در نهایت با موفقیت به پایان رسید.