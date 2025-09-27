وزارت امور خارجه اعلام کرد: ایران همواره حامی لبنان مقتدر است و انتظار می‌رود همه کشور‌های منطقه ضمن حمایت از ثبات و تمامیت ارضی، لبنان را در مسیر حفظ ثبات یاری دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ وزارت امور خارجه به مناسبت نخستین سالگر شهادت سید حسن نصرالله بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

ششم مهرماه یادآور اقدام تروریستی بی‌سابقه رژیم صهیونیستی است که با استفاده از تسلیحات پیشرفته آمریکایی، دبیرکل حزب‌الله لبنان، سیدحسن نصرالله، را در قلب مناطق مسکونی بیروت به شهادت رساند.

این جنایت تروریستی نه تنها نقض فاحش قواعد بین‌المللی و منشور ملل متحد بود، بلکه نمونه‌ای روشن از توسل به ترور و آدم‌کشی برای ضربه‌زدن به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل به شمار می‌آید.

بدون تردید مطالبه مجازات جانیان صهیونیست به خاطر این جنایت یک مطالبه ابدی از طرف کشور‌های منطقه و انسان‌های آزاده باقی خواهد ماند. شهید سیدحسن نصرالله طی سه دهه رهبری مقاومت لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای اقتدار و تثبیت بازدارندگی لبنان در برابر تجاوز‌های خارجی ایفا کرد و امروز، یک سال پس از آن جنایت، روشن‌تر از همیشه واضح است که سیاست توسعه‌طلبی و اشغالگری رژیم صهیونیستی در قالب طرح‌هایی، چون «اسرائیل بزرگ»، بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت کل منطقه است و همین واقعیت، ارزش و ضرورت مقاومت را نزد ملت‌های منطقه و افکار عمومی جهان بیش از پیش آشکار کرده است.

در کنار شهید نصرالله انسان‌های بزرگ دیگری همچون سردار شهید سیدعباس نیلفروشان و دیگر سرداران مقاومت لبنان حضور داشتند. سردار نیلفروشان عمری در راه دفاع از میهن سپری کرده و در کنار همرزمانش در جبهه مقاومت، همه همت خود را معطوف حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با نسل‌کشی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی نموده بود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ادای احترام به یاد و راه شهید نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین و دیگر همراهان مقاومت، بار دیگر این اقدام تروریستی را به شدت محکوم می‌کند و مسئولیت تک‌تک دولت‌ها و جامعه جهانی را برای ضرورت اقدامی عاجل جهت مقابله با تهدید ناشی از سیطره‌طلبی و تجاوزگری رژیم صهیونیستی یادآور می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنانی مقتدر و عزتمند است و انتظار می‌رود همه کشور‌های منطقه با درک خطر فزاینده ناشی از توسعه‌طلبی و قانون‌شکنی رژیم صهیونیستی، ضمن حمایت از ثبات، امنیت و تمامیت ارضی لبنان و احترام به حاکمیت ملی این کشور، لبنان را در مسیر حفظ ثبات و تقویت اقتدار ملی یاری دهند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، لبنان ، ایران
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۵ مهر
اسلامی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود
بانک مرکزی اجرای قانون سامانه املاک و اسکان را به تأخیر انداخته است
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
اطلاعیه سفارت ایران در تونس درباره قوانین مربوط به ارز همراه مسافر در این کشور
نماینده ایران در سازمان ملل: جنایتکار جنگی نباید در مجمع عمومی سخن بگوید
مهاجرانی: ایران در برابر ظلم سکوت نمی‌کند
پزشکیان: اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها عملی غیرقانونی است
پزشکیان: در برابر فشار و تحریم تسلیم نخواهیم شد
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
