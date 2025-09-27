باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - سرهنگ پاسدار رشید صادقی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سراب گفت: این پروژه در زمینی به مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع، در ۳ طبقه، شامل ۴ معاونت تخصصی سپاه و ۴ حوزه بسیج برادران و خواهران و یک واحد مهمانسرا احداث شده است.

وی با قدردانی از مشارکت خیرین در بازسازی این ساختمان افزود: جهت احداث این طرح اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار شهرستان سراب در در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: پیروزی ایران اسلامی در این جنگ تحمیلی الهام گرفته از آموزه‌های دفاع مقدس است.

سرهنگ پاسدار کاظم قلعه، با تأکید بر اهمیت تبیین ارزش‌های دفاع مقدس افزود:این هفته پر افتخار و جاودانه ملت بزرگ ایران، فرصتی برای تبیین حقیقت عزت، شرف، قدرت و وحدت است.

وی ادامه داد: ماباید نقش نیرو‌های مسلح و بسیج مردمی را به تصویر بکشیم تا زیبایی حماسه ارزشمند دفاع مقدس در ۸ سال جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه اخیر دیده شود.

در ادامه نماینده مردم سراب، با اشاره به جنایات رژیم کودک کش در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شهدای اقتدار مظلومانه به شهادت رسیدند و ملت ایران، خصوصا جوانان این سرزمین، راه این شهیدان را با صلابت ادامه خواهند داد.

مجید نصیرپور، با قدردانی ازصبر و استقامت والدین شهدای اقتدار سراب افزود:: به برکت خون شهدای اقتدار، انسجام و همدلی بین رهبری، مردم و مسئولان وصف ناپذیر است و این سرمایه ارزشمندی است که توطئه‌های دشمنان را خنثی ساخت.

گفتنی است سربازان وطن، شهیدان محمد حسین عابدی آذر و امیر محمد رادمهر، در اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به مناطق نظامی در استان، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.