همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ساختمان تجمیعی حوزه‌های مقاومت بسیج سپاه سراب با نام شهدای اقتدار این شهرستان با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - سرهنگ پاسدار رشید صادقی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سراب گفت: این پروژه در زمینی به مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع، در ۳ طبقه، شامل ۴ معاونت تخصصی سپاه و ۴ حوزه بسیج برادران و خواهران و یک واحد مهمانسرا احداث شده است.

وی با قدردانی از مشارکت خیرین در بازسازی این ساختمان افزود: جهت احداث این طرح اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار شهرستان سراب در در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: پیروزی ایران اسلامی در این جنگ تحمیلی الهام گرفته از آموزه‌های دفاع مقدس است.

سرهنگ پاسدار کاظم قلعه، با تأکید بر اهمیت تبیین ارزش‌های دفاع مقدس افزود:این هفته پر افتخار و جاودانه ملت بزرگ ایران، فرصتی برای تبیین حقیقت عزت، شرف، قدرت و وحدت است.

وی ادامه داد: ماباید نقش نیرو‌های مسلح و بسیج مردمی را به تصویر بکشیم تا زیبایی حماسه ارزشمند دفاع مقدس در ۸ سال جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه اخیر دیده شود.

در ادامه نماینده مردم سراب، با اشاره به جنایات رژیم کودک کش در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شهدای اقتدار مظلومانه به شهادت رسیدند و ملت ایران، خصوصا جوانان این سرزمین، راه این شهیدان را با صلابت ادامه خواهند داد.

مجید نصیرپور، با قدردانی ازصبر و استقامت والدین شهدای اقتدار سراب افزود:: به برکت خون شهدای اقتدار، انسجام و همدلی بین رهبری، مردم و مسئولان وصف ناپذیر است و این سرمایه ارزشمندی است که توطئه‌های دشمنان را خنثی ساخت.

گفتنی است سربازان وطن، شهیدان محمد حسین عابدی آذر و امیر محمد رادمهر، در اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به مناطق نظامی در استان، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

برچسب ها: افتتاح ، ساختمان شهدا
خبرهای مرتبط
در سيزدهمين نكوداشت برنامه سازان برتر دفاع مقدس راديو/1؛
سردارعلي فضلي: بسيج صداوسيما در توليد، در جنگ نرم و سايبر موفق است
رادیو میزبان آثار پژوهشی اداره کل آموزش و پژوهش سیما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادی ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان‌شرقی
مجازات سخت‌تر در صورت هرگونه تجاوز دشمن به کشور
آخرین اخبار
آزادی ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان‌شرقی
مجازات سخت‌تر در صورت هرگونه تجاوز دشمن به کشور