باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: همه ساله از اوایل پاییز سال زراعی جدید آغاز می شود که براین اساس فعالیت ۴.۳ میلیون بهره بردار و ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی آغاز می شود و برنامه ریزی برای تولید ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی که پایه تامین امنیت غذایی است، صحبت می کنیم.

به گفته وی، برنامه ریزی گسترده و مدونی نیاز داریم که به حداکثر پتانسیل تولید برسیم‌.

آنجفی ادامه داد: سال زراعی گذشته، بحران اقلیمی ۵۰ سال گذشته در کشور داشتیم به طوریکه میانگین بارندگی کشور کمتر از ۱۴۰ میلی متر شد که بسیار نگران کننده است و تدابیر زیادی اتخاذ شد تا از این بحران حداقل خسارت داشته باشیم.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه در طول ۵۰ سال گذشته ۲ بار خشکسالی شدیدی را تجربه کردیم، افزود: در طول ۵۰ سال گذشته، سال ۱۴۰۰ و سال زراعی گذشته بحران خشکسالی چشمگیری داشتیم. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۵ میلیون تن تحویل گندم به مراکز خرید داشتیم که سال زراعی گذشته با خشکسالی مشابه حدود ۸ میلیون تن خرید داشتیم که این امر ناشی از ورود نفوذ دانش و بهره وری است.

آنجفی با بیان اینکه پایداری تولید را در طرح جهش دیمزارها پیگیری می کنیم، افزود: کارهای کارشناسی موجب شد تا در شرایط بحران پایداری بیشتری داشته باشیم و در ۵ سال آینده ادامه خواهد داشت، همچنین امسال طرح مشابهی در برنج آغاز کردیم که براین اساس تلاشمان بر آن است که تکیه بر منابع آبی را کم کنیم و تاجاییکه دیمزارها با حفظ منابع آب و خاک جواب می دهد، تولید را متمرکز کنیم.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه خروج از کشاورزی سنتی به نسبت تزریق سرمایه حرکت بزرگی بوده است، گفت: محوری ترین سیاست وزارت جهاد اصلاح الگوی کشت است که علی القاعده باید منابعی تخصیص می یافت که متاسفانه محروم‌ماندیم، اما کار معطل نمانده است. هرچند اصلاح الگوی امر فرابخشی است و تمامی دستگاه های متولی باید کمک کنند و باید بپذیریم که تغییر الگوی کشت هزینه های بر کشاورز تحمیل می کند و براین اساس از طریق سیاست حمایتی و یارانه باید حمایت شود چراکه کشت جایگزین باید اقتصادی باشد.