فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از کشف ۱۵ ماینر غیرمجاز به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیر قانونی استخراج ارز دیجیتال در شهرستان بلافاصله تیمی از ماموران پلیس آگاهی به محل اعزام و عملیات شناسایی و برخورد با این اقدام آغاز شد.

او افزود: پس از بازرسی‌های دقیق از محل مورد نظر تعداد ۱۵ ماینر که به صورت غیر قانونی و غیرمجاز در حال فعالیت بودند به همراه لوازم جانبی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و پس از تشکیل پرونده اولیه به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ قلی پور ضمن هشدار به افراد سود جو، گفت: استفاده از ماینر بدون مجوز قانونی نه تنها موجب اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود، بلکه طبق قانون بعنوان قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.