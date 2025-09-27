سخنگوی وزارت دفاع، با رد فشار‌های آمریکا و غرب برای محدودسازی توان موشکی تأکید کرد: امنیت و منافع ملی ایران خط قرمز است و هیچ مداخله خارجی در قدرت دفاعی کشور پذیرفته نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به اصرار آمریکا و غرب برای مذاکره درباره برنامه موشکی و درخواست کاهش برد موشک‌های ایران گفت: منافع و امنیت ملی، مبنای قدرت موشکی ملت ایران است و هرگونه مداخله خارجی در تعیین قدرت توان دفاعی و امنیتی کشور ممکن نیست.

سخنگوی وزارت دفاع بیان کرد: یکی از اصول ملی در ایران صیانت از ظرفیت‌ها و توان دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است.

وی افزود: بنابراین هیچ‌گونه زمینه مداخله قدرت‌های بیگانه در تعیین توان و قدرت موشکی متناسب با نیاز دفاعی کشور قابل قبول نخواهد بود.

 

