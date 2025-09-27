باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای اولین بار تایید کرد که رژیم اسرائیل سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت را به کی‌یف تحویل داده و افزود که دو سامانه دیگر پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و انکار، در پاییز به این کشور خواهند رسید.

به گفته زلنسکی، رژیم اسرائیل سامانه دفاع هوایی پاتریوت را پیش‌تر به کی‌یف تحویل داده و این سامانه مستقر و عملیاتی شده است.

اظهارات او سه ماه پس از آن منتشر می‌شود که «مایکل برودسکی» سفیر رژیم اسرائیل در کی‌یف، در یک اعلامیه غافلگیرکننده اعلام کرد که تل‌آویو سیستم‌های پاتریوت را به اوکراین منتقل کرده است. در آن زمان، این اظهارات اولین اذعان عمومی مبنی بر ارائه کمک نظامی مستقیم رژیم اسرائیل به کی‌یف بود، اگرچه وزارت امور خارجه اوکراین بعداً این ادعا را تکذیب کرد و تا زمان اظهارات زلنسکی هیچ تأییدیه دیگری وجود نداشت.

سفیر رژیم اسرائیل در اوکراین، ابتدای تابستان گفته بود که این سیستم‌ها توسط آمریکا و در اوایل دهه ۱۹۹۰ به اسرائیل عرضه شده و در ارتش آن به کار گرفته شده است. او گفت: «ما موافقت کردیم که آنها را به اوکراین منتقل کنیم.» و افزود: «وقتی مردم می‌گویند اسرائیل به اوکراین کمک نظامی ارائه نکرده است، به هیچ وجه درست نیست».

بیش از یک سال پیش، فایننشال تایمز گزارش داد که آمریکا، (رژیم) اسرائیل و اوکراین در حال گفت‌و‌گو در مورد فرستادن سیستم‌های پاتریوت به اوکراین هستند. در ماه مه، نیویورک تایمز نیز گزارش داد که برخی از این سیستم‌ها به اوکراین رسیده‌اند.

منبع: رویترز