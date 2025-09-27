شهروندخبرنگار ما تصاویری از آغاز تحول بزرگ بهداشت شهری در شهرستان نیشابور با اعتبار ١٣۰۰ میلیارد ریالی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان -آغاز تحول بزرگ در بهداشت شهری نیشابور؛ پروژه ١٣۰۰ میلیارد ریالی فاضلاب جنوب شرق کلید خورد. عملیات اجرای شبکه جمع آوری خطوط اصلی و فرعی فاضلاب جنوب شرق شهر نیشابور در قالب "قطعه ٩ " به طول ٢٢ کیلومتر در مناطق موحد، طاهری، احمدآباد، بکاول، کاوشی، غرب ابراهیم ادهم شهر نیشابور به صورت رسمی آغاز شد. این پروژه به طول ٢٢ کیلومتر با جنس لوله دوجداره کاروگیت و نصب بالغ بر ۶٣۰ منهول بتنی و آجری آدم رو در دستور کار این شرکت قرار گرفت. با نصب ٢۵۰۰ سیفون فاضلاب در این پروژه، حدود ٢٢ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی فاضلاب در جنوب شرق نیشابور به شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شهر نیشابور متصل شده و خدمات دفع بهداشتی فاضلاب به بیش از ١۰ هزار نفر از ساکنان برخوردار خواهد شد.
ابوالفضل رستمی افزود: مبلغ اولیه قرارداد این پروژه را بالغ بر ١٣۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد که در مدت زمان ٢۰ ماه توسط شرکت پیمانکار تیام نگین سپاهان به بهره برداری خواهد رسید.
اجرای این پروژه گامی مهم در بهبود بهداشت محیط و سلامت عمومی شهروندان و بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق به شمار می‌رود.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

