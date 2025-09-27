باشگاه خبرنگاران جوان _ وزیر نیرو و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از خط لوله انتقال آب سد طالقان به کلانشهرهای کرج و تهران در تصفیهخانه شماره ۲ کرج بازدید کردند.
بنابراین گزارش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان این برنامه، از بخشهای مختلف پروژه طرح انتقال آب سد طالقان به تهران و کرج بازدید کرد و ایستگاههای مختلف مسیر انتقال آب را مورد بررسی قرار داد. رئیس سازمان بازرسی و وزیر نیرو همچنین از آبگیر بیلقان نیز بازدید کردند و وضعیت موجود را مورد ارزیابی قرار دادند.
خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران رکوردی در اجرای طرحهای بزرگ است
عباس علیآبادی وزیر نیرو در بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران گفت: پروژه احداث خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران پروژه افتخارآمیزی است که به لحاظ سرعت و کیفیت در مقایسه با اجرای دیگر طرحهای بزرگ کشور یک رکورد محسوب میشود.
وی با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی این پروژه افزود: همزمان با نهایی کردن این طرح و از طریق اجرای اقدامات فنی تابآوری تهران در حوزه آب شرب به میزان چشمگیری افزایش یافت، چرا که در غیر این صورت ممکن بود پایتخت در تابستان گذشته با مشکل جدی تأمین آب روبهرو شود.
علی آبادی اضافه کرد: باید توجه داشت آب خط انتقال سد طالقان به تهران دائمی نیست و تنها برای شرایط اضطراری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وزیر نیرو تأکید کرد: این پروژه بسیار مهم است و بخشی از آن سهم استانهای کرج و قزوین خواهد بود، اما مهمتر از اجرای این خط انتقال، مدیریت مصرف و کاهش میزان مصرف آب در تهران است. در واقع بیش از سه برابر حجم آب منتقلشده از این خط، صرفهجویی در مصرف در پایتخت محقق شده است.
وی با اشاره به حمایت رئیسجمهور، کمک شهرداری تهران و کار جهادی هزاران نیروی انسانی در اجرای این پروژه اضافه کرد: یکی از دشواریهای اجرای پروژه موانع و معارضهای مسیر خط انتقال بود که با همراهی مسئولان برطرف شد.
تقدیر رئیس سازمان بازرسی از سرعت اجرای خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران و کرج
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز (شنبه، ۵ مهرماه) در بازدید از خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران که با حضور عباس علیآبادی، وزیر نیرو و مجتبی عبداللهی، استاندار البرز صورت گرفت، از اقدامات وزارت نیرو، عوامل اجرا و پیمانکار طرح در اجرای این پروژه قدردانی کرد.
خداییان با اشاره به روند اجرای طرح گفت: در سال جاری یک کار جهادی صورت گرفته است؛ طرحی که ظرف دو تا سه سال گذشته آغاز شده بود، در ششماهه نخست امسال با سرعتی دو برابر سالهای قبل پیشرفت داشته و مسئولان مختلف پای کار آمدند تا عمده کار در یک مدت کوتاه به سرانجام برسد.
وی افزود: اجرای سریع و جهادی این پروژه نشان داد اگر اراده پشت کار باشد، طرحهایی که معمولاً سالها به طول میانجامد، همچون این پروژه در زمان کوتاه به نتیجه میرسد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: براساس توضیحات مجریان پروژه تا ۱۵ مهرماه فاز نهایی این طرح با انتقال آب به بیلقان به بهرهبرداری خواهد رسید که اقدامی بسیار مهم در حفظ پایداری آب شرب شهر تهران است.
خداییان در پایان از همه مسئولانی که با اراده جدی اجرای این طرح را دنبال کردند و آن را به مرحله پایانی رساندند، تشکر کرد.
پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، اما در ابتدای دولت چهاردهم تنها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. با جدیت و تلاش شبانهروزی بیش از هزار نیروی انسانی، از بهمنماه سال گذشته روند اجرا سرعت گرفت و اکنون به مراحل پایانی خود رسیده است.
کل این طرح به طول ۶۲ کیلومتر در سه فاز طراحی و اجرا شده است که فاز نخست آن ۲۴ مردادماه با انتقال ۳۰۰ لیتر آب در ثانیه به طول ۲۲ کیلومتر به شهر هشتگرد و فاز دوم آن ۹ شهریورماه با انتقال ۲۲۰۰ لیتر آب در ثانیه به طول ۵۴ کیلومتر به تصفیهخانه شماره ۲ کرج به بهرهبرداری رسید.
