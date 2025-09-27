باشگاه خبرنگاران جوان ـ نتایج یک پژوهش بین‌المللی منتشر شده در مجله پزشکی انگلیس (پی ام جی) نشان می‌دهد که شدت و نوع جراحت‌های ثبت‌شده بین غیرنظامیان غزه تحت حملات رژیم صهیونیستی، مشابه آسیب‌هایی است که معمولاً در میان نیروهای رزمی آموزش‌دیده در دیگر جنگ‌ها مشاهده می‌شود.

بر اساس مطالعه‌ای با عنوان «غزه: مستندسازی جراحت‌های جنگ» که توسط کمیته‌ای متشکل از ۷۸ پزشک و کارشناس جنگ از ۲۲ سازمان غیردولتی در انگلیس، ایالات متحده، کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا انجام شد، الگوهای جراحت میان غیرنظامیان فلسطینی در جنگ جاری غزه «شدید و غیرمعمول» بوده و میزان تخریب بافت‌ها نشان می‌دهد که نوع مهمات استفاده‌شده هدفمند برای ایجاد بیشترین آسیب است. این پژوهش نخستین داده‌های تفصیلی را از پزشکان حاضر در خطوط مقدم از آغاز حملات رژیم در هفت اکتبر ۲۰۲۳ ارائه می‌دهد.

در این مطالعه گزارش شده که در مجموع ۲۳ هزار و ۷۲۶ مورد جراحت جنگی ثبت شده است که ۱۸ درصد آنها سوختگی بوده و بخش زیادی از جراحت‌ها در سر، سینه و اندام‌ها رخ داده است. ۶۷ درصد آسیب‌ها ناشی از مواد منفجره و بقیه بر اثر شلیک گلوله بوده است. بیش از یک‌دهم سوختگی‌ها از نوع درجه چهار، یعنی تخریب کامل تا استخوان بوده و کودکان قربانیان اصلی چنین سوختگی‌های شدید بوده‌اند.

حدود ۲ هزار و ۳۲۵ مورد جراحت ناشی از شلیک مستقیم سلاح گرم ثبت شده که اغلب عروق حیاتی را هدف قرار داده و به قطع عضو به‌عنوان تنها راه درمان در شرایط کمبود منابع جراحی منجر شده است. نزدیک به چهار مورد از هر ۱۰ مجروح گلوله‌خورده، در اندام‌ها آسیب دیده‌اند و بیش از یک‌چهارم از آنها در هر دو اندام فوقانی یا تحتانی جراحت داشته‌اند.

این مطالعه تاکید می‌کند که دوسوم از مجموع آسیب‌های جنگی گزارش‌شده، ناشی از انفجار بوده که ۲۸ درصد آنها به سر برخورد کرده است. در میان مصدومان شلیک گلوله، نزدیک به ۱۰ درصد سر هدف قرار گرفته است. این الگوها به گفته پژوهشگران، بازتاب مستقیم بمباران هوایی بی‌رویه و انفجارهای سنگین در مناطق مسکونی غزه است.

پزشک «نضال جبور» از سازمان «پزشکان مبارزه با نسل‌کشی» با تکیه بر یافته‌های این تحقیق گفت: «آمار بالای جراحت‌های ناشی از شلیک در هر دو اندام فوقانی و تحتانی نشان می‌دهد ارتش اشغالگر عمداً غیرنظامیان را برای معلول‌ کردن هدف قرار می‌دهد.»

وی افزود که سوء‌تغذیه ناشی از محاصره، روند درمان را کند کرده و موجب مرگ‌های قابل اجتناب شده است.

این تحقیق که بین اوت ۲۰۲۴ و فوریه ۲۰۲۵ انجام شده، همزمان با ادامه محاصره شدید رژیم صهیونیستی علیه غزه و محدود کردن کمک‌های حیاتی صورت گرفته است.

منبع: ایسنا