باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پاسدار علی ثمره حسینی، معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان، بر نقش بی‌بدیل سربازان در هشت سال دفاع مقدس و همچنین در تأمین امنیت پایدار منطقه تأکید کرد.

سرهنگ ثمره حسینی اظهار داشت: سربازان عزیز، چه در دوران هشت ساله دفاع مقدس در کنار سایر نیرو‌های رزمنده از جمله ارتش، سپاه و بسیج در خط مقدم جبهه‌ها حضور داشتند و در تمامی عملیات‌های بزرگ، نقشی کلیدی ایفا کردند. این عزیزان همواره در حال جانفشانی بوده‌اند.

وی افزود: سربازان، پاسدار اقتدار امنیت ملی و امنیت پایدار این منطقه هستند و در تمام عرصه‌ها، یار و یاور ملت بوده‌اند. از مهمترین ویژگی‌های سربازان، نقش وحدت از تمامی گروه‌ها و اقشار جامعه است. چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در دوران کنونی برای دفاع از اسلام و انقلاب، این عزیزان با جانفشانی از خاک، آب و سرزمین خود محافظت می‌کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه همگی ماست که از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این عزیزان قدردانی کنیم.

منبع سپاه سلمان سیستان و بلوچستان