باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار احمد شفائی، فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، در گرامیداشت هفته دفاع مقدس از افتتاح یک فضای آموزشی جدید در منطقه غدیر شهر زاهدان خبر داد.
وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: سپاه با تمام توان و ظرفیت خود به منظور کمک و مساعدت به متولیان آموزش و پرورش در حوزه مدارس وارد عمل شده است
سردار شفائی افزود: این همکاری از چند سال پیش آغاز شده و تاکنون منجر به فعال شدن مدارسی در برخی از شهرها شده که در حال تربیت فرزندان این مرز و بوم هستند. افتتاح این فضای آموزشی در زاهدان نیز با هدف آغاز سال تحصیلی برای دانشآموزان این منطقه صورت گرفته است.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان همچنین اعلام کرد:با توکل بر خدا و همراهی اداره کل آموزش و پرورش، آمادگی دارند این پروژه را در سطوح مختلف از مهد کودک تا دانشگاه، هم در شهر زاهدان و هم در سایر شهرهای استان توسعه دهند.
همچنین از تمامی افرادی که در فراهم آوردن مقدمات و راهاندازی این مدرسه تلاش کردهاند، صمیمانه قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه دانشآموزان آیندهسازان انقلاب هستند و باید از بهترین مزایا و فرصتها برخوردار شوند، از کادر آموزشی و خانواده دانشآموزانی که فرزندان خود را در این مدرسه ثبتنام کردهاند، تشکر و قدردانی نمود.
در پایان، فرمانده سپاه سلمان ابراز امیدواری کرد که با همراهی و همکاری همه مسئولین، فضاهای آموزشی مناسبتری برای آینده انقلاب اسلامی ساخته شود. او این اتفاق را قطعی دانست و آن را با موفقیتهای گذشته مانند شکست حصر آبادان و فداکاریهای دفاع مقدس مقایسه کرد.
