مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان بر همکاری مشترک با آموزش و پرورش برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت مدارس شاهد در این استان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مجتبی میرحسینی در نشست با مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش کلیدی آموزش و پرورش در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده اظهار کرد: پایه اصلی تمدن نوین اسلامی سرمایه انسانی است و این سرمایه در آموزش و پرورش تربیت می‌شود.

وی شهدا را بهترین الگو برای جوانان دانست و افزود: معرفی شهدا به زبان هنر و در قالب برنامه‌های مشترک با آموزش و پرورش ضروری است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: هر اندازه وزن آموزش و پرورش در یک جامعه بیشتر باشد آینده آن کشور تضمین شده و بنیاد شهید آماده همکاری گسترده با این نهاد برای پرورش نسلی دین‌دار و مسوولیت‌پذیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت مدارس شاهد گفت: حتی اگر در یک مدرسه فقط یک فرزند شهید حضور داشته باشد، تأسیس آن پیام روشنی دارد؛ مدارس شاهد بهترین بستر برای انتقال ارزش‌های ایثار و شهادت به نسل جوان هستند.

رسول صفرزایی با اشاره به برخی مشکلات در تأمین فضا‌های آموزشی و تخصیص کلاس‌ها خواستار رفع موانع، توسعه و ترویج فضای آموزشی با همکاری دولت و خیران مدرسه ساز شد.

منبع بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان 

