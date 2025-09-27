باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامحسین محمدی روز شنبه در جلسه شورای مهارت شهرستان زابل که با حضور فرمانداران منطقه سیستان برگزار شد، گفت: استان سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های فراوانی از مرز‌های طولانی و دسترسی به آب‌های آزاد گرفته تا منابع زیرزمینی و جمعیت جوان و مستعد دارد با این وجود به‌دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ارزش افزوده مورد انتظار شکل نگرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه پایدار در این خطه اظهار کرد: برای توسعه منطقه باید دارایی‌های جدید جایگزین منابع از دست رفته مانند آب شود و این دارایی‌ها می‌تواند شامل حمل و نقل، ارتباطات و ظرفیت‌های مرزی باشد.

محمدی ادامه داد: نگرانی اصلی این است که پیش از عملیاتی شدن این ظرفیت‌ها، سرمایه انسانی استان مهاجرت کند بنابراین اقدام‌های فوری برای مهار این روند ضروری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در معادن می‌تواند انگیزه‌ای برای کاهش مهاجرت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی ایجاد کند، همچنین برنامه‌ریزی شده است تا نیروی کار محلی به سمت خوداشتغالی هدایت شده و قطب‌های مهارتی در حوزه‌هایی مانند مکانیک، برق، کامپیوتر، خدمات، بازرگانی و ترانزیت ایجاد شود.

محمدی افزود: بر اساس توافق صورت گرفته در سال جاری ۱۲ هزار نیروی کار ماهر با همکاری صنعت نفت در هفت استان نفت‌خیز به‌علاوه سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آموزش می‌بینند که بخشی از این ظرفیت به سیستان اختصاص خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از ۹ استان پایلوت توسعه صنایع معدنی انتخاب و تفاهم‌نامه اولیه با سازمان ایمیدرو برای تجهیز مرکز مستقل آموزش‌های معدنی در زابل امضا شده است.

وی با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به ۲۴۰ روز باد سالانه و زمین‌های گسترده، منطقه سیستان شرایط مطلوبی برای توسعه انرژی بادی و خورشیدی دارد و در کنار آن، می‌توان از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی نیز بهره گرفت.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های خوابگاهی، استفاده بهینه از فضا‌های موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و انگیزه جوانان برای مهارت‌آموزی را افزایش دهد، تجربه موفق ایجاد ۱۰۰ هزار ظرفیت آموزش هنرستانی بدون هزینه مازاد در کشور می‌تواند در منطقه سیستان نیز تکرار شود.

محمدی تأکید کرد: همبستگی فرهنگی و اجتماعی در منطقه باید تقویت شود تا نیروی آموزش‌دیده پس از کسب مهارت یا تجربه در سایر استان‌ها به زادگاه خود بازگردد و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی چند برابر شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات در دست اجرا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای جایگاه واقعی خود را باز یابد و فاصله مهارت تا اشتغال برای جوانان استان کوتاه‌تر شود.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان