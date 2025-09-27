فرمانده انتظامی مرودشت از تخریب و قلع و قمع ۳۵ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در جهت حفظ منابع طبیعی و اراضی زراعی و باغات در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در پی سوءاستفاده برخی از افراد مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز در روستای دهبید شهرستان مرودشت، ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی و با حضور مسئولان اداره جهاد کشاورزی و نماینده دادستان اقدام به تخریب و قلع و قمع ۳۵ فقره ساخت و ساز غیرمجاز، اعم از دیوارکشی، فنس کشی و استقرار کانکس در سطح ۷۶ هزار و ۲۰۰ متر مربع، کردند.

او تصریح کرد: پس از چندین مرحله اخطار توسط اداره جهاد کشاورزی به مالکان ساختمان‌ها و کسانی که اقدام به دیوارکشی در اراضی کشاورزی کرده بودند، آنان هیچ گونه اقدامی در خصوص توقف یا تخریب ملک خود نکرده و سرانجام با حضور گسترده و مقتدرانه پلیس، بدون هیچ مشکلی تخریب شد.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار درخصوص ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سوء استفاده از منابع طبیعی را به سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: ساخت و ساز غیرمجاز ، قلع و قمع ، اراضی
خبرهای مرتبط
تخریب ۲۲۷ ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه قره باغ شیراز
از تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز تا کشت پیاز در فارس
از تخریب ساخت و ساز غیرمجاز تا توزیع کالا‌های تنظیم بازار ویژه ماه رمضان در فارس
محمدی خبر داد؛
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی پناهگاه حیات وحش بختگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضربه چاقو به قیمت جان یک جوان؛ قاتل دستگیر شد
پایان یک جنایت خانوادگی؛ زن همسرکُش در شیراز دستگیر شد
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه شهید سپاسی شیراز
حمایت جامعه روحانیت شیراز از فرمایشات مقام معظم رهبری
فارس رتبه سوم کشور در تولید عسل با بیش از ۱۱ میلیون کلنی زنبور عسل
پالوده و بستنی؛ میراثی خوش‌طعم در خدمت نشاط اجتماعی و گردشگری خوراک شیراز
پاییز کم‌بارش در انتظار فارسی‌ها
افتتاح پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به فسا؛ گامی مهم در رفع تنش آبی شهرستان
دستگیری عوامل سرقت در فارس؛ از دستگیری سارق محموله کامیون‌ها تا دزدی از اماکن
حمایت از ۱۰ هزار دانش‌آموز نیازمند/ شیراز در مسیر الگوی ملی حمایت کرامت‌محور
آخرین اخبار
توقیف خودرو حامل ۱۰ میلیارد ریال کالای بدون مجوز در فراشبند
قلع و قمع ۳۵ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی شهرستان مرودشت
دستگیری عوامل سرقت در فارس؛ از دستگیری سارق محموله کامیون‌ها تا دزدی از اماکن
پالوده و بستنی؛ میراثی خوش‌طعم در خدمت نشاط اجتماعی و گردشگری خوراک شیراز
پایان یک جنایت خانوادگی؛ زن همسرکُش در شیراز دستگیر شد
ضربه چاقو به قیمت جان یک جوان؛ قاتل دستگیر شد
پاییز کم‌بارش در انتظار فارسی‌ها
فارس رتبه سوم کشور در تولید عسل با بیش از ۱۱ میلیون کلنی زنبور عسل
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه شهید سپاسی شیراز
حمایت از ۱۰ هزار دانش‌آموز نیازمند/ شیراز در مسیر الگوی ملی حمایت کرامت‌محور
حمایت جامعه روحانیت شیراز از فرمایشات مقام معظم رهبری
معرفی ۱۲۰ فرصت ۹ میلیارد یورویی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵
افتتاح پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به فسا؛ گامی مهم در رفع تنش آبی شهرستان
۳ کشته و ۲ مصدوم در تصادف محور مرودشت - کوه سبز