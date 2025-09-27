فرمانده انتظامی مرودشت از تخریب و قلع و قمع ۳۵ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در جهت حفظ منابع طبیعی و اراضی زراعی و باغات در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در پی سوءاستفاده برخی از افراد مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز در روستای دهبید شهرستان مرودشت، ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی و با حضور مسئولان اداره جهاد کشاورزی و نماینده دادستان اقدام به تخریب و قلع و قمع ۳۵ فقره ساخت و ساز غیرمجاز، اعم از دیوارکشی، فنس کشی و استقرار کانکس در سطح ۷۶ هزار و ۲۰۰ متر مربع، کردند.

او تصریح کرد: پس از چندین مرحله اخطار توسط اداره جهاد کشاورزی به مالکان ساختمان‌ها و کسانی که اقدام به دیوارکشی در اراضی کشاورزی کرده بودند، آنان هیچ گونه اقدامی در خصوص توقف یا تخریب ملک خود نکرده و سرانجام با حضور گسترده و مقتدرانه پلیس، بدون هیچ مشکلی تخریب شد.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار درخصوص ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سوء استفاده از منابع طبیعی را به سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس