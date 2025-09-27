رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به ظرفیت‌های زنان در پیوند با طبیعت، تأکید کرد که استفاده از توان علمی و کارآفرینانه آنان می‌تواند راهگشای بسیاری از معضلات زیست‌محیطی کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری امروز (شنبه) در نشست با جمعی از بانوان کارآفرین اتاق بازرگانی که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، بر نقش اثرگذار زنان در حوزه محیط‌زیست تأکید کرد و گفت:امروز کشور با چالش‌های جدی زیست‌محیطی از جمله بحران آب، آلودگی هوا، گردوغبار، خشکیدگی تالاب‌ها، تغییر اقلیم و تنوع زیستی مواجه است و بدیهی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست به تنهایی قادر به مدیریت و حل این مشکلات نیست. لازمه پیشبرد امور، همکاری میان‌بخشی با دستگاه‌های اجرایی، جلب مشارکت مردم و حضور پررنگ بخش خصوصی است.

وی با اشاره به ظرفیت ویژه زنان در پیوند با طبیعت افزود:در بسیاری از نشست‌ها و مجامع بین‌المللی، زنان به‌عنوان کنشگران مؤثر محیط‌زیست شناخته می‌شوند و خوشبختانه در ایران نیز شاهد حضور فعال زنان متخصص، آگاه و کارآفرین در این عرصه هستیم. باید از این توانمندی برای کاهش مشکلات بهره گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اهمیت کاهش مصرف پلاستیک و مدیریت پسماند گفت:امروز آلودگی‌های ناشی از پلاستیک به یک معضل جهانی تبدیل شده است و پیمان‌های بین‌المللی در حال شکل‌گیری هستند. زنان می‌توانند با اصلاح سبک زندگی، ارتقای فرهنگ مصرف و ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در این زمینه نقشی کلیدی ایفا کنند.

وی همچنین به موضوعات مد پایدار، بازاستفاده از منسوجات، تولید پاک‌کننده‌های سبز و معیشت‌های جایگزین پایدار در روستا‌ها اشاره کرد و افزود:این حوزه‌ها نیازمند جریان‌سازی اجتماعی و آموزش‌های غیرمستقیم و مستمر هستند، به‌ویژه از سنین کودکی. زنان می‌توانند محور حرکت‌های خلاقانه در این زمینه باشند.

انصاری با اشاره به ظرفیت صندوق‌های بین‌المللی محیط‌زیست همچون GEF گفت: هرچند به دلیل محدودیت‌های سیاسی و تحریم‌ها استفاده از این تسهیلات برای کشور دشوار بوده است، اما بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر فعال‌تر وارد شود و از فرصت‌های جهانی برای کاهش ردپای کربن و اجرای پروژه‌های سبز بهره ببرد.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست همه مشکلات محیط‌زیست یک‌باره حل شود، اما همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست با زنان کارآفرین و بخش خصوصی می‌تواند به اجرای پروژه‌های مشخص و عملیاتی منجر شود و بخشی از گره‌های بزرگ زیست‌محیطی کشور را بگشاید.

تأکید بر نقش زنان در حفظ محیط‌زیست و ضرورت تغییر سبک زندگی

هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر اهمیت تغییر سبک زندگی در شرایط کنونی جامعه گفت: مسائل محیط زیست تنها با دانش و آگاهی حل نمی‌شوند، بلکه نیازمند عشق، احساس، انگیزه و همراهی واقعی مردم هستند. زنان و مادران نقش کلیدی در پذیرش فناوری‌های نو، آموزش نسل قانون‌پذیر و هدایت جامعه به سمت توسعه پایدار دارند.

وی با اشاره به اینکه "حقوق طبیعت" و "حقوق زنان" در بسیاری از موارد به یکدیگر پیوند خورده‌اند، اظهار داشت: بی‌توجهی به این دو حوزه می‌تواند از مهم‌ترین دلایل تخریب محیط زیست و گسترش فقر باشد. زنان به عنوان مظهر عشق و انگیزه، می‌توانند نقش‌آفرینی موثری در دفاع از حقوق طبیعت داشته باشند.

کیادلیری افزود: توانمندسازی زنان باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا حضور و مشارکت آنان در عرصه آموزش و فرهنگ‌سازی، عامل بسیار مهمی در کاهش تخریب محیط زیست است.

زنان نقش کلیدی در اقتصاد سبز و حفاظت از محیط زیست دارند

در ادامه فاطمه مقیمی رئیس کانون زنان بازرگان ایران گفت: در این نشست با تأکید بر اهمیت کاهش آلایندگی‌های ناوگان حمل و نقل و مشکلات سوخت مصرفی، گفت: با وجود تلاش‌های مستمر، هنوز چاره‌ای برای کاهش اثرات زیست‌محیطی اتخاذ نشده است، اما می‌توان با مدیریت صحیح و کاهش خودتحریمی، شرایط موجود را بهبود بخشید.

مقیمی همچنین به نقش زنان در ارتقای کیفیت زندگی و محیط زیست اشاره کرد و افزود: استفاده از پاک‌کننده‌های سبز خانگی مانند سرکه و جوش شیرین به جای مواد شیمیایی خطرناک، حذف پلاستیک یک‌بار مصرف، و انتخاب پوشاک و محصولات آرایشی از مواد طبیعی و ارگانیک، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در سلامت محیط زیست و جامعه داشته باشد.

وی به اهمیت ایجاد فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی در حوزه اقتصاد سبز برای زنان اشاره کرد و گفت: زنان کارآفرین می‌توانند با نوآوری و خلاقیت، کسب و کار‌های سبز ایجاد کنند و در توسعه پایدار کشور سهم داشته باشند.

ایجاد صندوق‌های حمایتی و بانک اطلاعات سرمایه‌گذاران می‌تواند مسیر توسعه این حوزه را تسهیل کند.

مقیمی همچنین به فرصت‌های بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های مرتبط با نگهداری محصولات کشاورزی، از جمله ساخت سردخانه‌ها با استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرد و این اقدامات را ضروری برای صادرات و توسعه اقتصادی دانست.

وی ضمن قدردانی از حضور نمایندگان استان‌های مختلف، تأکید کرد: زنان ایران می‌توانند نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار کشور ایفا کنند و کانون زنان بازرگان ایران آماده حمایت از این حرکت است.

کانون زنان بازرگان ایران با بیش از ۲۳ کانون فعال و بیش از سه هزار عضو، به عنوان یک شبکه گسترده زنان کارآفرین در سراسر کشور، نقش مهمی در ترویج اقتصاد سبز و توسعه پایدار ایفا می‌کند.

