فرمانده انتظامی فراشبند از کشف کالا‌های بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول ایزدپناه فرمانده انتظامی فراشبند بیان کرد: به منظور اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران کلانتری ۱۱ فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۶۰۰ عدد کاتالوگ لوازم آرایشی، ۱۵۵ عدد کرم، ۴۵ عدد اسپری خوشبو کننده و ۱۲۸ عدد کالای متفرقه دیگر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فراشبند با اشاره به اینکه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

