مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور گفت: در مناطق محروم و روستایی سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر در برنامه‌های غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان ۳ تا ۵ سال به‌صورت رایگان غربال می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - افروز صفاری‌فرد با گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان (هشتم مهر)، برنامه غربالگری شنوایی را به‌عنوان یکی از طرح پیشتاز و موفق در حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها برشمرد و افزود: شنوایی یکی از حیاتی‌ترین حواس انسان برای رشد گفتار، زبان، یادگیری و تعاملات اجتماعی است.

به گفته وی، به‌طور متوسط در ایران از هر ۱۰۰۰ تولد زنده حدود سه مورد اختلال شنوایی دائمی شناسایی می‌شود، بررسی‌ها نشان داده که تشخیص کم‌شنوایی تا پیش از ۳ ماهگی و مداخله درمانی تا پیش از ۶ ماهگی می‌تواند نقش قابل‌توجهی در پیشگیری از معلولیت‌های دائمی شنوایی و پیامد‌های آن ایفا کند.

وی افزود: سازمان بهزیستی به‌عنوان مجری اصلی این برنامه، افتخار دارد که در راستای ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از معلولیت‌ها و عوارض ناشی از آن، برنامه جامع غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی را از سال ۱۳۸۴ بعد از سپری کردن چندین سال اجرای پایلوت موفق به‌صورت فراگیر در سراسر کشور آغاز کند.

صفاری‌فرد درباره دستاورد‌های بارز این برنامه در سال‌های اجرا، اظهار کرد: استقرار بیش از ۷۵۰ واحد غربالگری شنوایی نوزادان در کشور، پوشش بیش از ۹۵ درصد موالید زنده، شناسایی حدود ۵۰ هزار کودک دارای اختلالات شنوایی و پوشش حدود ۱۶ میلیون نفر از ابتدای برنامه تا کنون از جمله دستاوردهاست.

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۴۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه قرار گرفتند، همچنین این برنامه با همکاری بخش غیردولتی (پوشش بیش از ۹۵ درصد جامعه هدف توسط این بخش) دنبال شد و در مناطق محروم و روستایی سالیانه حدود ۴۰۰ هزار نفر در برنامه‌های غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان ۳ تا ۵ سال به‌صورت رایگان غربال می‌شوند.

وی متذکر شد: روند اجرای موفق برنامه باعث شده است تا این برنامه به یکی از کامل‌ترین برنامه‌های بهداشتی کشوری تبدیل شود. پوشش بالا، نرخ تشخیص بسیار نزدیک به استاندارد‌های جهانی و مداخلات زودهنگام از ویژگی‌های بارز این برنامه است.

صفاری‌فرد افزود: این برنامه می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌های اصلی تحقق ماده ۴ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر «تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی» به‌شمار آید.

