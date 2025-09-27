سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با هدف توسعه زیرساخت معادن، ۱۱ پروژه راهسازی و بهسازی با میانگین پیشرفت فیزیکی ۶۱ درصد در دست اجرا دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجموع طول این ۱۱پروژه به ۱۳۷ کیلومتر می رسد که مبلغ سرمایه گذاری اولیه در آن به ۱۰.۸۷۰ میلیارد ریال می رسد.

از جمله این پروژه ها می توان به راه بوکسیت سرخ سرچشمه و راه غرب و شمال غرب گرمه (خراسان شمالی)، بهسازی راه دسترسی به معادن کوه نمک جاشک (بوشهر)، راه ماغر (کهگیلویه و بویراحمد)، راه گلیران (مازندران) و راه مهاباد (آذربایجان غربی) اشاره کرد.

منبع: ایمیدرو

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (زیرمجموعه ایمیدرو) راهبری اجرای این پروژه ها را بر عهده دارد.