در شب پیروزی منچسترسیتی، لیورپول و چلسی شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر انگلیس، عصر امروز شنبه، چهار دیدار همزمان برگزار شد.

تیم لیورپول در لندن و در ورزشگاه سلهارست پارک به مصاف کریستال پالاس رفت که با تساوی یک بر یک متوقف شد. اسماعیلا سار در دقیقه ۹ عقاب‌ها را پیش انداخت و در ادامه چندین فرصت عالی گلزنی برای باز کردن دوباره دروازه لیورپول داشت که آلیسون بکر با عملکردی خیره کننده اجازه نداد دروازه‌اش برای بار دوم باز شود. فرصت سوزی بازیکنان کریستال پالاس باعث شد تا لیورپول باز هم مثل سایر دیدار‌های این فصل در دقایق پایانی به گل برسد. فدریکو کیزا در دقیقه ۸۷ توانست بازی را مساوی کند. با این حال لیورپول این بار برخلاف اکثر بازی‌های این فصل که در ثانیه‌های پایانی به برد دست پیدا می‌کرد، در دقیقه ۹۸ گل دوم را هم خورد تا پالاس به حق خودش در این بازی برسد. انکیتا این گل را به ثمر رساند و لیورپول اولین شکست فصلش را متحمل شد.

با این نتیجه حالا کریستال پالاس تنها تیم بدون باخت این فصل لیگ جزیره لقب گرفت و با ۱۲ امتیاز به رتبه دوم جدول رسید و پشت سر لیورپول ۱۵ امتیازی قرار گرفت.

در بازی دیگر، منچسترسیتی پنج بر یک مهمانش برنلی را شکست داد. ماکسیم استو (۱۲ گل به خودی و ۶۵ گل به خودی) , ماتئوس نونس (۶۱) , ارلینگ هالند (۹۰ و ۳+۹۰) گلزنان سیتی در این بازی بودند. تک گل مهمان را هم آنتونی در دقیقه ۳۸ به ثمر رساند. شاگردان گواردیولا با این برد ۱۰ امتیازی شدند و به رتبه چهارم صعود کردند.

چلسی هم که هفته گذشته از منچستریونایتد شکست خورده بود، این هفته هم سه بر یک مغلوب مهمانش برایتون شد. چلسی در حالی که نیمه نخست را با تک گل انزو فرناندز برنده به رختکن رفته بود، در نیمه دوم با اخراج دقیقه ۵۳ چالوبا کارش سخت شد و سه گل دریافت کرد. دنی ولبک ۷۷ و ۱۰+۹۰، دی کویپر ۲+۹۰ گل‌های مرغان دریایی را به ثمر رساندند تا هر دو تیم در امتیاز هشت برابر شوند.

در دیگر مسابقه مصاف لیدزیونایتد و بورنموث با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.