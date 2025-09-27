در شب پیروزی منچسترسیتی، لیورپول و چلسی شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر انگلیس، عصر امروز شنبه، چهار دیدار همزمان برگزار شد.

تیم لیورپول در لندن و در ورزشگاه سلهارست پارک به مصاف کریستال پالاس رفت که با تساوی یک بر یک متوقف شد. اسماعیلا سار در دقیقه ۹ عقاب‌ها را پیش انداخت و در ادامه چندین فرصت عالی گلزنی برای باز کردن دوباره دروازه لیورپول داشت که آلیسون بکر با عملکردی خیره کننده اجازه نداد دروازه‌اش برای بار دوم باز شود. فرصت سوزی بازیکنان کریستال پالاس باعث شد تا لیورپول باز هم مثل سایر دیدار‌های این فصل در دقایق پایانی به گل برسد. فدریکو کیزا در دقیقه ۸۷ توانست بازی را مساوی کند. با این حال لیورپول این بار برخلاف اکثر بازی‌های این فصل که در ثانیه‌های پایانی به برد دست پیدا می‌کرد، در دقیقه ۹۸ گل دوم را هم خورد تا پالاس به حق خودش در این بازی برسد. انکیتا این گل را به ثمر رساند و لیورپول اولین شکست فصلش را متحمل شد.

با این نتیجه حالا کریستال پالاس تنها تیم بدون باخت این فصل لیگ جزیره لقب گرفت و با ۱۲ امتیاز به رتبه دوم جدول رسید و پشت سر لیورپول ۱۵ امتیازی قرار گرفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در بازی دیگر، منچسترسیتی پنج بر یک مهمانش برنلی را شکست داد. ماکسیم استو (۱۲ گل به خودی و ۶۵ گل به خودی) , ماتئوس نونس (۶۱) , ارلینگ هالند (۹۰ و ۳+۹۰) گلزنان سیتی در این بازی بودند. تک گل مهمان را هم آنتونی در دقیقه ۳۸ به ثمر رساند. شاگردان گواردیولا با این برد ۱۰ امتیازی شدند و به رتبه چهارم صعود کردند.

چلسی هم که هفته گذشته از منچستریونایتد شکست خورده بود، این هفته هم سه بر یک مغلوب مهمانش برایتون شد. چلسی در حالی که نیمه نخست را با تک گل انزو فرناندز برنده به رختکن رفته بود، در نیمه دوم با اخراج دقیقه ۵۳ چالوبا کارش سخت شد و سه گل دریافت کرد. دنی ولبک ۷۷ و ۱۰+۹۰، دی کویپر ۲+۹۰ گل‌های مرغان دریایی را به ثمر رساندند تا هر دو تیم در امتیاز هشت برابر شوند.

در دیگر مسابقه مصاف لیدزیونایتد و بورنموث با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

برچسب ها: لیورپول ، لیگ برتر انگلیس
خبرهای مرتبط
خبر بد برای لیورپول؛
جیووانی لئونی رباط صلیبی پاره کرد
لیگ برتر انگلیس؛
برنتفورد ۳ - ۱ منچستریونایتد/ امیدواری شیاطین بعد از برد چلسی، واهی بود + فیلم
پیروزی لیورپول و چلسی در جام اتحادیه انگلیس/ پای ایساک به گلزنی باز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
ایتالیا نفس لهستان را گرفت/ صعود مقتدرانه به فینال والیبال قهرمانی جهان
مورینیو مشتری بنزما
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
اتلتیکو مادرید ۵-۲ رئال مادرید/ مرد عنکبوتی قهرمان شهر مادرید + فیلم
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اشلوت تایم این بار گریبان لیورپول را گرفت/ پیروزی پرگل منچسترسیتی و شکست چلسی + فیلم
آخرین اخبار
اعلام داوران دیدار استقلال با المحرق بحرین
صفرزاده: امیدوارم با عملکردم باعث افتخار ایران شوم
پیروزی فوتبالیست‌های نابینای ایرانی مقابل هند
یوونتوس ۱-۱ آتالانتا/ مدافع کلمبیایی تنها به ۲ دقیقه زمان پس از یک سال دوری برای نجات بانوی پیر احتیاج داشت + فیلم
پاراشناگر ایران هفتم جهان شد
اتلتیکو مادرید ۵-۲ رئال مادرید/ مرد عنکبوتی قهرمان شهر مادرید + فیلم
اشلوت تایم این بار گریبان لیورپول را گرفت/ پیروزی پرگل منچسترسیتی و شکست چلسی + فیلم
ماینتس ۰ - ۲ دورتموند/ زنبور‌ها در تعقیب بایرن
برنتفورد ۳ - ۱ منچستریونایتد/ امیدواری شیاطین بعد از برد چلسی، واهی بود + فیلم
از نبرد مدعیان اسکودتو تا دربی مادرید + فیلم
تورجهانی تنیس جوانان؛ مشتاقی‌فر و اخوان قهرمان شدند
ایتالیا نفس لهستان را گرفت/ صعود مقتدرانه به فینال والیبال قهرمانی جهان
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اسبقیان: موضوع سفر بدون مجوز تیم زورخانه‌ای را پیگیری می‌کنیم
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
پیمان حدادی: ساختار باشگاه در حال تغییر است / رئیس هیات مدیره نمی‌تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
علی نژاد: در ترویج ورزش زورخانه‌ای کم‌کاری کردیم/ اسبقیان: یک اعزام غیرقانونی انجام شد
با حضور رئیس کمیته ملی المپیک مصوب شد؛ شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
رد پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان از سوی کاناوارو
«ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
مذاکرات پرسپولیس و جمال لوئیس در بن بست
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد